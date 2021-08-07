Hem faşist hem zorba! CHP'li Başkan Tanju Özcan şimdi de tehdide başladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medyadan paylaştığı videosuyla yine gündeme oturdu. Hakkındaki kayyum atanması iddialarına cevap veren Özcan "Ben milli iradenin tecellisiyim. Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım" diyerek tehditler savurdu.

Bolu'da mültecilere yönelik suya zam teklifi ve belediye meclisinde AK Partililere çay fırlatma skandalıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medyada dönen kayyum iddialarıyla ilgili açıklamada buludnu.

Kişisel hesabından yaptığı paylaşımda "Birileri Tanju Özcan'ı durdursun deyip belediyeye darbe çağrısı yapıyorlar. Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım." diyen Özcan, tehditler savurduğu konuşmasının videosunu da paylaştı.

"Beni kim durduracak?"

Özcan, paylaştığı videosunda şu ifadeleri kullandı:

Kardeşim, bana nasıl kayyum atayacaksın sen? Vatansever olduğum için mi kayyum atayacaksın? 'Darbeci ABD' dediğim için mi kayyum atayacaksın? Beni kim durduracak? Kim? Onu söylüyorum. Ömrüm boyunca FETÖ'cülere karşı olduğum için mi, FETÖ'cüler bana hakaret ettiği için mi kayyum atayacaksın? PKK'nın ölüm listesine beni aldıkları için mi kayyum atayacaksın? Benim hangi terör örgütüyle ne bugün ne geçmişte kol kola yürümüşlüğüm var?

"Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım"

Kendisi hakkında kayyum atanması iddiaları hakkında konuşmaya devam eden Özcan, "Birileri bunu durdursun diyor. Nasıl durduracak? Böyle fısıltılar geliyor Ankara'dan, kayyum atanacakmış. Hadi oradan, kardeşim! Milli iradenin tecellisiyim ben. Bana 'Bu yola çık' diyen de halk, 'Dur' diyecek olan da halktır. Ben bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım. " dedi.