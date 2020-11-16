  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Hem cebinizi hem otomobilinizi düşünün! Kış gelmeden bakım şart
Otomotiv

Hem cebinizi hem otomobilinizi düşünün! Kış gelmeden bakım şart

Zorlu kış mevsimi gelmeden önce otomobillerinizin bakımlarını yaptırmanız bir hayli önemli. Zamanında yapılmayan kış bakımı hem aracınızı hem de cebinizi bir hayli zorlayacaktır. Kış bakımı için bütçenizden çok yüksek rakamlar ayırmanız gerekmiyor. Ancak zamanında yapılmayan bakımlar kış sonunda araçlarınızın binlerce lira masraf çıkarmasına yol açabilir. Peki, kış bakımında hangi noktalara dikkat etmek gerekir?

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:25:00 -
Hem cebinizi hem otomobilinizi düşünün! Kış gelmeden bakım şart

Onur Yılmaz

Kış mevsimi henüz gelmedi ancak sinyallerini vermeye başladı. Ülkenin büyük bir kısmı soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son açıklamalara göre önümüzdeki günlerde Doğu bölgelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başlayacak. Hal böyle olunca araçlar için kış bakımı geldi de geçiyor. Peki, kış bakımı yapmanın faydaları nelerdir?

Bütçede dev açıklara sebep olabilir

Kış bakımı hem cebiniz hem de aracınızın ömrü için son derece kıymetli. Zamanında yapılmayan kış bakımı sonrasında aracınızda ciddi sorunlara bütçenizde de dev açıklara sebep olabilir. Oto servis çalışanları kış bakımı maliyetlerinin araç marka ve modellerine göre 400 ila 700 lira arasında değişen rakamlarla yaptırılabileceğini belirtiyor. Ancak zorlu kış şartlarına bakımsız giren araçların birkaç ay içerisinde 10 ila 12 bin lira arasında masraf ortaya çıkarabileceği ifade ediliyor.

Antifriz kullanımı önemli

Oto servis çalışanları otomobil sahiplerini, özellikle antifriz konusunda hassas olmaya davet ediyor. Antifriz kullanılmaması halinde aracın çok ciddi masraflar çıkaracağını belirtiyor. İşin uzmanları, “Antifriz zorlu kış aylarında aracın daha kolay çalışmasını sağlar. Antifriz kullanılmadığı takdirde zamanla motor içerisinde paslanmalar meydana gelecektir. Ayrıca antifriz kullanılmadığında soğuk havalarda motor suyu donar bu ise aracın radyatörüne ve borularına zarar verir. Araç kış bakımı maliyetli görünebilir ancak birkaç ay sonra araçları için ceplerinden çıkacak rakam daha çok olacaktır” ifadelerini kullanıyor.

Kış bakımını nasıl yapılır?

Kış bakımı belirttiğimiz gibi hem araçlarınız hem de bütçeniz için son derece önemli. Araç sahipleri kış bakımı denildiğinde hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiğini, otomobillerde hangi unsurlara bakım yaptırılacağını merak ediyor. Öncelikli olarak motor yağı kontrol edilmeli ve motor yağı filtresi değiştirilmeli. Kış lastikleri takılmalı, rot balans ayarı yaptırılmalı. Kirli olan hava filtresi, yakıt filtresi ve polen filtresi değiştirilmeli. Silecekler kontrol edilmeli, gerekirse silecek lastikleri değiştirilmeli. Far ayarlarını kontrol ettirmeyi unutmamalısınız. Elbette radyatördeki suyun zorlu kış şartlarında donmaması için antifriz kullanılması son derece önemlidir. Bunların yanında lastik hava basıncının kontrolü, akü bakımı, V kayışının kontrolünün de yapılmasında yarar var.

Bu arada herhangi bir olumsuz durumda kullanılmak üzere zincir, takoz, yedek ampuller, çekme halatı gibi malzemelerin araçta bulundurulmasının hayati önem taşıdığı unutulmamalıdır.

Kış lastiği zorunluluğu başlıyor!

Kış lastiği uygulaması yük ve yolcu taşıyan araçlar için yılın belli dönemlerinde zorunludur. Her sene olduğu gibi kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık’ta başlayacak. Kış lastiği kullanma zorunluluğu 1 Nisan’da sona erecek. Kış lastiği kullanma zorunluluğu, usul ve esaslarında belirtildiği üzere valilikler, kış lastiği uygulamasını öncesinde veya sonrasında birer ay uzatabilir.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çok Güzel Hareketler 2'de büyük rezillik! Vatandaşlar tepki üstüne tepki gösterdi
Medya

Çok Güzel Hareketler 2'de büyük rezillik! Vatandaşlar tepki üstüne tepki gösterdi

Kanal D'de ekranlara gelen Çok Güzel Hareketler 2 programındaki Cadılar Bayramı övgüsü vatandaşların tepkisine neden oldu.
Türkiye'nin yeni hedefini işaret ettiler! Peş peşe 'Hazırlıklı olmalıyız' mesajları veriyorlar
Dünya

Türkiye'nin yeni hedefini işaret ettiler! Peş peşe 'Hazırlıklı olmalıyız' mesajları veriyorlar

Dağlık Karabağ zaferi sonrası Yunan basını paniğe kapıldı. Yunanlılar, Türkiye'nin yeni hedefinin Batı Trakya olduğunu öne sürüyor...
Ahmet Hakan'dan tepki: Ne gerek vardı?
Gündem

Ahmet Hakan'dan tepki: Ne gerek vardı?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Uluslararası Siyasi Danışmanlar ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay