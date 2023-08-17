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Gündem Hem adli işlem hem para cezası! Sakın bu yanlışa düşmeyin
Gündem

Hem adli işlem hem para cezası! Sakın bu yanlışa düşmeyin

Yeniakit Publisher
2023-08-17 23:06:00 -
Hem adli işlem hem para cezası! Sakın bu yanlışa düşmeyin

Karabük'te ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 4 bin 64 lira para cezası kesilirken trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan da adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda Balıklarkayası mevkiinde Karabük'ten Safranbolu yönüne giden istikamette ters yöne giren S.G., İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi.

Sürücüye 4 bin 64 lira para ceza sı kesildi.

Öte yandan S.G. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı.

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