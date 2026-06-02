Helsinki'de kritik zirve: Kurtulmuş, Finlandiya'lı bakan Valtonen ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirdiği resmi temaslar kapsamında Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen’i kabul etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Helsinki’de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina ile görüştü.
Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile Helsinki’de bir araya geldik. Görüşmemizde, ikili ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alarak iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacak konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.