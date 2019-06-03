Hellas Verona, Serie A'ya yükseldi - İlk maçta 2-0 yenildiği Cittadella'yı Serie B play-off finali rövanşında 3-0 mağlup eden Hellas Verona, Serie A'ya çıktı

İSTANBUL (AA) - İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) play-off finali rövanşında Cittadella'yı 3-0 yenen Hellas Verona, 1. Lig'e (Serie A) çıktı. Hellas Verona, ilk maçta 2-0 kaybettiği Serie B play-off finalinin rövanşında Cittadella'yı ağırladı. Ev sahibi ekip, 27. dakikada Mattia Zaccagni, 69. dakikada Samuel Di Carmineve 83. dakikada Karim Laribi'nin kaydettiği gollerle 3-0 galip geldi. Cittadella'da 62. dakikada Riccardo Parodi ve 77. dakikada Federico Proia kırmızı kart gördü. İki maç sonunda rakibine 3-2 üstünlük kuran Hellas Verona, geçen sezon düştüğü Serie A'ya yeniden yükseldi. İtalya'da bu sezon Empoli, Frosinone ve Chievo, Serie B'ye düştü. Hellas Verona'nın yanı sıra Brescia ve Lecce ise Serie A'ya çıkan takımlar oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.