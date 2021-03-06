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Gündem Helikopter kazasını bile siyasi malzeme yaptılar!
Gündem

Helikopter kazasını bile siyasi malzeme yaptılar!

Türkiye’yi yasa boğan, 11 şehit verdiğimiz helikopter kazası ile ilgili kaza kırım ekibinin incelemesi devam ederken, konu hakkında hiçbir bilgisi olmayan siyasiler, yorumcular ve kalemşörler değişik iddiaları ortaya atarak bilgi kirliliği oluşturmaya çalıştılar.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 09:24:00 -
Helikopter kazasını bile siyasi malzeme yaptılar!

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin elebaşları çirkin ağızlarını açarak siyaset malzemesi yapmak için çaba harcadılar. HDP’li Sezai Temelli bir televizyon programında kazayı bahane ederek, “Askeri hareketlilik bir iktidar politikası. Bu nedenle de hata deyip bir kenara çekilemezler” şeklinde tepki çeken ifadeler kullandı. FETÖ’nün firari kalemşörleri de, “Terör örgütü saldırısı mı?” şeklinde açıklamalar yaparak kışkırtmalarda bulundular. Ancak, Milli Savunma Bakanlığı, “İlk bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir” açıklamasında bulundu.

Teknik sebep iddiası yalan

Kazanın helikopterin teknik özelliklerinden kaynaklanmış olamayacağını belirten İstihbarat Albay, Psikolojik Harp Uzmanı Coşkun Başbuğ ise, “Birincisi helikopterin teknik özellikleri ile ilgili yalan. İkincisi ise saldırı sonucu düşürülmesi ile ilgili olan külliyen yalan olan iddialardır” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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