Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale için Kastamonu'daki Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğünden saat 13.21'de havalanan yangın söndürme helikopteri, saat 16.10 sıralarında Çardak Havalimanı ile Acıgöl arasında kaza kırıma uğradı.

Helikopter kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu mu?

Marmaris’te başlayan orman yangınını söndürmek için yardıma gelen helikopter düştü. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Rus, 5 Türk, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Denizli Çardak'ta meydana gelen helikopter kazasına ilişkin, kazada hayatını kaybeden ve yaralanan mürettebatın kimlik bilgilerini paylaşarak, kaza kırım ekibinin olay yerine intikal ettiğini ve gerekli tetkiklere başladıklarını bildirdi.

Bakan Kirişçi, “Muğla ilimiz Marmara ilçesi Ataköy Mahallesi yakınlarında meydana gelen orman yangınlarına müdahale için Kastamonu ili Taşköprü ilçesinde konuşlu helikopter, saat 16.10 sıralarında bu yangına müdahale için kalktığında Denizli ili Çardak ilçesi Gemiş Mahallesi yakınlarında henüz sebebi bilinmeyen bir kazaya maruz kalmıştır. Türk Hava Kurumu ile MGI iş ortaklığında kiralanan Rusya menşeili RA-31591 kuyruk numaralı KA32 diye adlandırdığımız helikopterde görev yapan 7 personelden 2'si vefat etmiştir. Yaralı personellerimizin herhangi bir şekilde yoğun bakımları söz konusu değildir. Bu hayatını kaybeden 2 kişi Rus uyruklu. Bunlar, uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov. Diğer 5 yaralımız ise teknik personeller Ömer Kaan Çakır ile Kenan Erdem ve kaptan pilot İlya İvesenkho, uçuş teknisyeni Georgii Onvnvchın, yardımcı pilot Egor Turkov. Şu an yaralı personellerimiz Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyorlar. Herhangi bir şekilde yoğun bakımlık durumları söz konusu değil. Kazanın nasıl olduğunu ve sebebin ne olduğuna dair şu anda herhangi bir bilgi yok. Ama kaza kırım ekibi olay mahaline intikal etmiş, gerekli tetkikleri başlatmış durumdalar” dedi.