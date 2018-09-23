Helal turizmde payımız artıyor

Türkiye’nin dünyada giderek yükselen bu pazardaki payını artırmasının önemine değinen Seçgin, “2017-2018 Küresel İslami Ekonomi Raporu’na göre, küresel Müslüman seyahat harcaması 2016’da 169 milyar dolardı. Söz konusu rakamın 2022 yılına kadar yıllık yüzde 9’luk artışla 283 milyar dolara çıkması öngörülüyor” diye konuştu.

Seçgin, Türkiye’deki İslami otellere yönelik talebin son 5 yılda ortalama yüzde 50 arttığını vurgulayarak, Antalya bölgesinde yatak sayısının bu sürede yüzde 450’den fazla artış gösterdiğini kaydetti.

Antalya-Alanya bölgesinde 2013’e kadar sadece 5-6 helal konseptine uygun tatil köyü bulunurken, bu sayı 20’yi aştı.

ÖNDE GELEN ‘HELAL’ KONSEPTLİ OTELLER

Bera Hotel-Alanya

Bof Otel-Uludağ

Club Familia-Çeşme

Hedef Beyt-Selçuk

Mavi Deniz Otel-Marmaris

Rizom Otel-Yalova

Zehra Otel-Fethiye

Wome Deluxe-Alanya