Helal turizmde payımız artıyor
Türk turizm sektörünün helal turizm pazarından aldığı pay her geçen gün artıyor. HalalBooking Satış ve Pazarlama Direktörü Ufuk Seçgin, “HalalBooking olarak, 2017 yılında Türkiye’ye 35 bin kişi gönderdik. 2018 sonunda bu sayı 75 bin olacak” dedi.23 Eylül 2018 Pazar 12:59
Türkiye’nin dünyada giderek yükselen bu pazardaki payını artırmasının önemine değinen Seçgin, “2017-2018 Küresel İslami Ekonomi Raporu’na göre, küresel Müslüman seyahat harcaması 2016’da 169 milyar dolardı. Söz konusu rakamın 2022 yılına kadar yıllık yüzde 9’luk artışla 283 milyar dolara çıkması öngörülüyor” diye konuştu.
Seçgin, Türkiye’deki İslami otellere yönelik talebin son 5 yılda ortalama yüzde 50 arttığını vurgulayarak, Antalya bölgesinde yatak sayısının bu sürede yüzde 450’den fazla artış gösterdiğini kaydetti.
Antalya-Alanya bölgesinde 2013’e kadar sadece 5-6 helal konseptine uygun tatil köyü bulunurken, bu sayı 20’yi aştı.
ÖNDE GELEN ‘HELAL’ KONSEPTLİ OTELLER
Bera Hotel-Alanya
Bof Otel-Uludağ
Club Familia-Çeşme
Hedef Beyt-Selçuk
Mavi Deniz Otel-Marmaris
Rizom Otel-Yalova
Zehra Otel-Fethiye
Wome Deluxe-Alanya
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