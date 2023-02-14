Helal size! Bir çorbayı depremzedeye 70 liradan satmaya çalışan rezillere kapak olsun

Fatih isimli bir sosyal medya kullanıcısının “Ailemi topladım, Hatay’dan İstanbul’a doğru gidiyoruz; geceyi Konya’da geçirmeye karar verdik. Yemek için resimdeki lokantaya (EHİL KEBAP) uğradık, plakamızdan Hataylı olduğumuzu anlamışlar, bizi paşalar gibi ağırlayıp 1 kuruş para almadılar. Gözlerim doldu” mesajını köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Bir yanda karton bardağa koydukları çorbayı 70 liradan depremzedeye satmaya çalışan reziller var. Bir yanda da Konya’daki 'Ehil Kebap' gibi yerler var" ifadelerini kullandı. Hakan, şunları kaydetti:

"Fatih isimli bir sosyal medya kullanıcısı yazmış.

Yazdığı aynen şöyle:

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“Ailemi topladım, Hatay’dan İstanbul’a doğru gidiyoruz; geceyi Konya’da geçirmeye karar verdik. Yemek için resimdeki lokantaya (EHİL KEBAP) uğradık, plakamızdan Hataylı olduğumuzu anlamışlar, bizi paşalar gibi ağırlayıp 1 kuruş para almadılar. Gözlerim doldu, çocuklarım olmasa...”

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Bir yanda karton bardağa koydukları çorbayı 70 liradan depremzedeye satmaya çalışan reziller var.

Bir yanda da Konya’daki “Ehil Kebap” gibi yerler var.

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‘Ehil Kebap’lar, çorbacı rezilleri her zaman yenecektir."