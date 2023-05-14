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Aktüel Helal olsun sana Zahide Nine! Vatandaşlık görevini yerine getirdi...
Aktüel

Helal olsun sana Zahide Nine! Vatandaşlık görevini yerine getirdi...

Yeniakit Publisher
2023-05-14 15:36:00 -
Helal olsun sana Zahide Nine! Vatandaşlık görevini yerine getirdi...

Konya’nın Karapınar ilçesinde 99 yaşındaki Zahide Balıkçı, arabayla getirildiği okulda sandalyeye oturtulup taşınarak bağlı olduğu sandıkta oy kullandı.

Konya’nın Karapınar ilçesinde 99 yaşındaki Zahide Balıkçı, arabayla getirildiği okulda sandalyeye oturtulup taşınarak bağlı olduğu sandıkta oy kullandı.

Karapınar İsmetpaşa Mahallesinde kızı ve damadı ile yaşayan 99 yaşındaki Zahide Balıkçı oy kullanmak için Cumhuriyet İlkokulundaki 1052 numaralı sandığa arabayla geldi. Sandalyeye oturtulan Zahide Balıkçı, görevliler tarafından oy kullanacağı sınıfa taşındı. İlerleyen yaşına rağmen vatandaşlık görevini yerine getiren Zahide Nine görevlilere, “Hakkınızı helal edin. Oyumu kullandım. Hayırlı olsun" dedi.

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