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Medya Helal olsun sana Devlet Bahçeli! Bunu "benim" diyen AK Partililer bile yapmadı
Medya

Helal olsun sana Devlet Bahçeli! Bunu "benim" diyen AK Partililer bile yapmadı

Yeniakit Publisher
2023-06-21 12:30:00 -
Helal olsun sana Devlet Bahçeli! Bunu "benim" diyen AK Partililer bile yapmadı

Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi “Türk Yüzyılı’nın kapısını aralayan ve o kapıdan bütün bir Türklük alemini içeri alıp onları, maddede ve manada yükseltmek için en yoğun gayreti gösteren, en üstün kişiliğin yegâne sahibidir” sözleriyle övdü.

Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi “Türk Yüzyılı’nın kapısını aralayan ve o kapıdan bütün bir Türklük alemini içeri alıp onları, maddede ve manada yükseltmek için en yoğun gayreti gösteren, en üstün kişiliğin yegâne sahibidir” sözleriyle övdü. “Sayın Bahçeli’nin Sayın Erdoğan’ın seçilmesi için gösterdiği gayret ve özveriyi, inanın benim diyen AK Partililer bile göstermedi” ifadelerini kullanan Bol, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Türk siyaset tarihinde, Sayın Devlet Bahçeli’nin bir benzeri yoktur.

O, devleti ve milleti için, gerçek bir serdengeçtidir. Bundan dolayıdır ki devlete Devlet gerektir ve elzemdir.

O, Türk milliyetçiliğinin, gıpta edilen mümtaz şahsiyetidir.
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Türk Yüzyılı’nın kapısını aralayan ve o kapıdan bütün bir Türklük alemini içeri alıp onları, maddede ve manada yükseltmek için en yoğun gayreti gösteren, en üstün kişiliğin yegâne sahibidir.

Devlet ve millet hayatı söz konusu olduğunda, onun için akan sular durur.

Devlet ve millet hayatı söz konusu olduğunda, onun gözü, ne kendini ve ne de partisini görür.

Bakınız; en ufak tabanları olmayan partiler bile, utanmadan, arlanmadan cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve çeşitli bakanlık pazarlıkları yaparken, o bu denli at pazarlıklarını aklının ucundan bile geçirmedi.

Söz konusu devlet ve milletse gerisi teferruattır diyerek, asla her hangi bir hesabiliğin (hesapçılık) içinde olmadı.

(…) Hangi bir siyası partinin lideri, başka bir siyasi partinin liderinin cumhurbaşkanı seçilmesi için mitingler düzenler ve mitinglerde, kendinden bahsetmeyip mahut lider için methiyeler düzer?

Sayın Bahçeli’nin Sayın Erdoğan’ın seçilmesi için gösterdiği gayret ve özveriyi, inanın benim diyen AK Partililer bile göstermedi. (…)”

 

 

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Yorumlar

Nur

Allah Razı olsun sayın Devlet Bahçeliden sizin her kelimenize katılıyorum yeri doldurulmayacak bir vatan sever mecliste iki lider var her zaman söyledim yine söylerim RTE ve Devlet Bahçeli onları destekleyen kardeşlerimizdende Allah Razı olsun inşallah
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