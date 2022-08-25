Helal olsun sana Benzema!
Kevin De Bruyne (Manchester City) ve Thibaut Courtois'yı (Real Madrid) oylamada geride bırakan Real Madrid'in Müslüman yıldız forveti Karim Benzema, UEFA Yılın Erkek Futbolcusu Ödülü'nü kazandı.
Avrupa futbolunda 2021-2022 sezonunun en iyileri, İstanbul'da gerçekleştirilen törende belli oldu.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında erkek ve kadın futbolunda geçen sezonun en iyi futbolcu ve teknik direktörlerine ödülleri verildi.
Kevin De Bruyne (Manchester City) ve Thibaut Courtois'yı (Real Madrid) oylamada geride bırakan Real Madrid'in Müslüman yıldız forveti Karim Benzema, UEFA Yılın Erkek Futbolcusu Ödülü'nü kazandı.
UEFA Yılın Kadın Futbolcusu Ödülü'nü, oylamada Bethany Mead (Arsenal) ve Lena Oberdorf'u (Wolfsburg) geçen Barcelonalı Alexia Putellas elde etti.
Erkek futbolunda geçen sezon Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazandıran Carlo Ancelotti, yılın teknik direktörü ödülünü aldı.
İngiltere Kadın Milli Futbol Takımı'nda görev yapan Sarina Wiegman ise kadın futbolunda yılın teknik direktörü ödülünün sahibi oldu.
Eski İtalyan teknik direktör Arrigo Sacchi ise UEFA Başkanlık Ödülü'ne layık görüldü.
Kadın - Aile
Batırık nerenin yemeği, tarifi nasıl yapılır? Batırık yemeği nedir? Mersin batırık tarifi
Kadın - Aile
Elma-Dolması tarifi: Elma dolması hangi yöreye aittir? Elma dolması Osmanlı mutfağından gelen lezzet
Medya
Dizi için kilo alan ünlülerden oldu! Ünlü aktör tanınmaz hale geldi: Rolü için tam 270 kilo aldı
Kültür - Sanat
Deniz kertenkelesi fosili: 66 milyon yıl önce denizlerin hakimi biliniyordu! Dev deniz kertenkelesine ait fosil bulundu