Hekimoğlu İsmail kimdir? Hekimoğlu İsmail hastalığı neydi?

Hekimoğlu İsmail kimdir? Timaş Yayın Grubu'nun kurucusu Ömer Okçu'nun vefatını, oğlu Osman Okçu Twitter hesabından, "Babam Hekimoğlu İsmail, ahiret yolculuğuna çıktı. Dualarınızı beklerim." ifadeleriyle duyurdu. Hekimoğlu İsmail, bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu. Son ropörtajını gazetemize veren Minyeli Abdullah ve Maznun'un yazarı Hekimoğlu İsmail, sağlığına kavuştuğunda yapacağı ilk şeyin roman yazmak olduğunu söylemişti. Hekimoğlu İsmail, "20 ile 30 yaşındaki neslin romanını yazmamız gerekiyor. Ya sol var, ya dini kitaplar var. Bu neslin romanı yok" demişti. Peki Hekimoğlu İsmail kimdir? Hekimoğlu İsmail kaç yaşındaydı? Hekimoğlu İsmail nereli? Hekimoğlu İsmail kitapları, romanları hangileri?

Hekimoğlu İsmail kimdir?

Asıl adı Ömer Okçu olup, yazılarında kullandığı "Hekimoğlu İsmail" müstearı dedesinin adıdır. 1932'de Erzincan'da doğup, burada ilk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra 1952'de Zırhlı Birlikler Okulu'ndan mezun olmuştur. Daha sonra astsubay olarak göreve başladığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 1972'de emekli olmuştur. 2009 yılı itibarı ile 80 baskıyı geçen, bir dönem yasaklanıp daha sonra serbest bırakılan Minyeli Abdullah romanını 1967'te yazmış ve bu eser ile tanınmıştır. Gazeteciliğe haftalık İttihad gazetesi ile başlayıp 5 yıl Yeni Asya Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan ve 1975'te Sur dergisini çıkaran Okçu, Türdav'ın ve Timaş'ın kurucuları arasındadır. Birçok dergi ve gazetede yazılar yazan Hekimoğlu'nun 40'tan fazla eseri olup, yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konferans vermiştir. Kendisine Harran Üniversitesi tarafından "Edebiyat Doktoru" unvanı verilmiştir.

Yazıları sebebiyle 1950'den itibaren çeşitli zamanlarda hakkında davalar açılmış, gözaltına alınmış, birkaç kere DGM'ye çıkarılmış, 163. maddeden yargılanmış, 1992'de de Zaman'daki "Demek ki öyle..." başlıklı yazısı sebebi ile TCK’nın 159. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 1 sene mahkûmiyet cezası alıp, 72 gün hapis yatmıştır. Askerlik hayatında başladığı kep giyme alışkanlığını bırakmayarak çoğunlukla kepiyle görüntülenen yazar, gazetelerde köşe yazarlığını uzun yıllar sürdürmüştür. 3 Şubat 2002’de Eyüp Sultan Camii’nde beyin kanaması geçirmiş, komadan kurtulup evine getirilmesinin ardından 1 Mart 2002'de ikinci defa beyin kanaması geçirmiştir. Kendisine müdahale eden doktorların yüzde 5 yaşama şansı vermesine karşın hayatta kalmış ancak vücudunun sol tarafı felç olmuştur. 10 Haziran 2009'da mide ve bağırsak rahatsızlığı nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan Okçu, yeni bir ameliyat geçirmiştir.

Hekimoğlu İsmail kitapları

Minyeli Abdullah (roman)

Maznun (roman)

Sibel (roman)

Bir Deliyle Evlendim

Menan Cinleri / Hikâyeler

Mecnun Gezenin Leyla'sı

Firavun'un Öldüremediği Musa'dır

Sevdalı Şiirler 1 (Derleme)

Sevdalı Şiirler 2 (Derleme)

Güneşi Arayan Adam

Kalbin Ayağıyla Yürümek

Akıl ve Gerçek

İktisat Bilinci

Müslüman ve Para

Cumhuriyet Çocuğu

Bir Millet Uyanıyor

İnsan Bu

Yokuş

Çiğ

Mum

Tefekkür

Düşünceler

Vecizeler

Yapraklar

Mukaddes Çile

Sonsuza Yürüyüş

Hayata Düşülen Dipnotlar

Derdimi Seviyorum (5 Cilt)

İyi Günde Kötü Günde Evlilik

Hizmet ve Şahsiyet

Bediüzzaman Said Nursi

100 Soruda Bediüzzaman Said Nursi

Allah'a İman

Meleklere İman

Kitaplara İman

Peygamberlere İman

Ahiret Gününe İman

Kadere İman

Ölüm Yokluk Mudur?

İyiliğin Kaynağı

Allah' Yaklaştıran Ameller

Allah Kullarıyla Nasıl Konuşur?

"Her Şey Allah'ı Anlatıyor" dizisi (çocuk)

İslam'da Davet / Hakkı Tebliğde Metod

Manevi Hastalakılara Manevi Reçeteler

Neye Nasıl İnanırım /Ben Bir Müslümanım

Mehmet Akif'e Göre Dün, Bugün, Yarın