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Hediyelik eşya fuarını 16 bini aşkın kişi ziyaret etti

Nisan ayında düzenlenen Çin’in en büyük hediyelik eşya ve ev ürünleri fuarlarından ’Uluslararası Hediyelik Eşya, El Sanatları, Saat ve Ev Eşyaları Fuarı’ 16 binden fazla alıcı ziyaret etti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:54
Hediyelik eşya fuarını 16 bini aşkın kişi ziyaret etti

Nisan ayında düzenlenen Çin’in en büyük hediyelik eşya ve ev ürünleri fuarlarından ’Uluslararası Hediyelik Eşya, El Sanatları, Saat ve Ev Eşyaları Fuarı’ 16 binden fazla alıcı ziyaret etti.


Kısa süre önce sonlanan ve Reed Huabo Exhibitions tarafından düzenlenen Çin Uluslararası Hediyelik Eşya, El Sanatları, Saat ve Ev Eşyaları Fuarı yoğun katılımcı ağırlamaya devam ediyor. Fuara 7 ülkeden ve bölgeden 2 bin 500 sergileyici katıldığı bilgisi paylaşıldı. Yeni fuar alanları ve gösteri etkinlikleriyle yeni trendleri tanıtmayı, yerli ve yabancı alıcıları potansiyel tedarikçilerle bir araya getirmeyi amaçlayan fuarda Nisan ve Ekim aylarındaki en çok alım yapılan dönemlerde üreticiler, bu özel tanıtım ve tedarik platformlarında ürünlerini ve hizmetlerini sergilemektedir.


Hediyelik ve ev eşyası ürünlerinin büyük potansiyeli


2013-2017 Çin hediyelik eşya sektörü raporunda yer alan en güncel istatistiklere göre Çin’in hediyelik eşya harcaması, 1,05 trilyon Çin Yuanı seviyesine çıkarak 2017 yılında yıllık yüzde 9,2 artış gösterdi.


Araştırma enstitüsü Statista tarafından yayınlanan rakamlara göre mobilya ve ev eşyaları segmentindeki global gelirin 2019 yılında 226,5 milyar dolar seviyesine çıkması ve 2023 yılı itibariyle tahmini yıllık büyüme oranının yüzde10,6 olması öngörülüyor. Global rakamın 2023 yılında 338,3 milyar dolara yükselerek Çin’de en büyük pazar olması ve yaklaşık 78,7 milyar dolar elde etmesi bekleniyor. Sektör oyuncuları, bu pazarlarda var olan fırsatlardan faydalanmaları yönünde teşvik ediliyor.


Ekim ayında Çin Uluslararası Hediyelik Eşya ve Ev Ürünleri Fuarı, 20-23 Ekim 2019 tarihleri arasında Shenzhen Kongre ve Fuar Merkezi, Çin’de gerçekleştirilecek. Bu yıl, 2 bin 500 sergicinin ve 160 binden fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:54
  1. sergi
  2. sanat

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