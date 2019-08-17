



GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in ilk haftasında iç sahada Menemenspor'a 2-0 yenilen Giresunspor'un basın sözcüsü Ferhat Karademir, "Bu yenilgi nazar boncuğu olsun, telafi edeceğiz, hedeflerimizden sapma yok." dedi.

Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün şans eseri atılan bir gol sonucu mağlup olduklarını söyledi.

Rakibin kapalı kutu bir oyun sergilediğini ifade eden Karademir, "İlk yarıda etkili olduğumuz pozisyonlar yakaladık ancak duran toptan ummadığımız bir gol yedik. Bu yenilgi nazar boncuğu olsun, telafi edeceğiz, hedeflerimizden sapma yok." diye konuştu.

Karademir, seyirciye galibiyet sevinci yaşatamamanın üzüntüsü içinde olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Stadımız doluydu, seyircimiz karşısında kaybettiğimiz için üzgünüz. Daha yolun başındayız, hedefimiz belli, bu doğrultuda mücadele edeceğiz. Yeni bir takımız, uyum süreci atlatıldığında ve takım ritim bulduğunda daha iyi sonuçlar alacağız. Biz buna inanıyoruz."