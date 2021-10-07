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Kadın - Aile Hedefleri 200 kadına ulaşmak!
Kadın - Aile

Hedefleri 200 kadına ulaşmak!

İzmit’in kadın esnaflarını ziyaret ederek hem onların sorunlarını, sıkıntılarını ve isteklerini dinleyecek, çözüm üretilmesine katkı sunacak olan İKM Kadın Kolları hem de İKM’nin kadın üye sayısını artırmak için çalışma yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 17:43:00 -
Hedefleri 200 kadına ulaşmak!

İzmit’in kadın esnaflarını ziyaret ederek hem onların sorunlarını, sıkıntılarını ve isteklerini dinleyecek, çözüm üretilmesine katkı sunacak olan İKM Kadın Kolları hem de İKM’nin kadın üye sayısını artırmak için çalışma yapacak. Kadın kollarının kurulması sonrası yönetim kurulu, kendi içinde Berrin Deniz’i İKM Kadın Kolları Başkanı seçti. Yönetim kurulu üyesi Aysun Taş ve Gül Pelin ise başkan yardımcılığı görevine getirildi.

İKM, sadece kadın kolları ile değil, gençlik kolları ile de genç esnafların sorunlarına çözüm üretecek, taleplerine cevap verecek. İKM Gençlik Kolları Başkanı Tayfun Akyüz ve Başkan Yardımcısı Sertaç Serçetin, genç esnafları gezerek bu hedef doğrultusunda çalışmalarına başladı.

İKM Başkanı Murat Öztürk, oluşturulan kadın ve gençlik kollarının alacakları talepleri yerine getirmek, sorunlara çözüm üretmek, eksikleri gidermek için canla başla çalışacaklarını belirtti. Öztürk, “Bizler dedikodu yaparak değil, iş yaparak yürümeye devam ediyoruz. İKM büyümekte, İKM esnafın yanında” dedi.

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