Hedefi tekvandoda Avrupa şampiyonluğu





TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekvandoda kısa sürede önemli başarılara imza atan ve 3 Türkiye şampiyonluğu bulunan 14 yaşındaki milli sporcu Ozan Toytoğlu, Avrupa şampiyonluğu için çalışmalarına devam ediyor.

En son katıldığı Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 61 kiloda birinci olarak milli takım kadrosuna seçilen Toytoğlu, Avrupa'da da altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Ozan Toytoğlu, İspanya'da yarın başlayıp, 2 Aralık Pazar gününe kadar sürecek Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.





- Toytoğlu: "Ülkemi temsil edecek olmak gurur verici"





Milli sporcu Ozan Toytoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi uluslararası bir şampiyonada temsil edeceği için gururlu olduğunu söyledi.

İlk başladığında çok iyi sonuçlar alamadığını ifade eden genç sporcu, "Tekvandoya 9 yaşında başladım. Tekvandoyla tanışmam, babamın teşvik etmesiyle oldu. Daha sonra Oğuzhan Tokgöz hocayla tanıştım. Onunla birlikte iyi yerlere gelmeye başladım." dedi.

Daha iyi dereceler almak için sürekli kendini geliştirmeye çalıştığını dile getiren Toytoğlu, "En son katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Ondan önce milli takımın Atina kampına katılmıştım. Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye şampiyonluğu derecem var. Başka katıldığım organizasyonlarda da dereceler elde ettim. Ülkemizi uluslararası bir şampiyonada temsil edecek olmak gurur verici. Hedefim, İstiklal Marşı'mızı okutmak, bayrağımızı göndere çektirmek. İnşallah bunu başaracağım." ifadelerini kullandı.





- Tokgöz: "Adım adım zirveye çıkan bir sporcumuz"





Başarılı sporcunun antrenörü Oğuzhan Tokgöz, Ozan Toytoğlu'nun son yıllarda önemli derecelere imza attığını aktardı.

Her zaman daha başarılı sporcular yetiştirmek için çalıştıklarını ve milli takıma sporcu kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirten Tokgöz, şunları kaydetti:

"Ozan başarılı sporcularımızdan birisi. 3 Türkiye şampiyonluğu var. Adım adım zirveye çıkan bir sporcumuz. İlk başladığında çok başarılı değildi ama çalıştı ve daha iyi yerlere geldi. Son 2 yıldır zirveye oynuyor. İnşallah Avrupa'da da derece yapmasını bekliyoruz. Milli takım güçlü bir kafileyle şampiyonaya katılıyor. Orada güzel sonuçlar almaya çalışacağız."







