Hedef büyük! Türkiye ve Kolombiya arasında flaş gelişme

2023 yılına baş döndürücü bir dış ticaret pazarlama etkinlikleriyle başlayan Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda; Güney Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri ile ticareti artırmak için bir anahtar olarak gördüğü Kolombiya Ticaret Heyeti’yle yılın ilk çeyreğine noktayı koydu.

Büyükelçi Sun: “STA 5 milyar dolar yolculuğunu hızlandıracak”

Türkiye’nin Kolombiya ile ticaretini geliştirme konusunda çok arzulu olduğunu, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 2023 yılı için ortaya koyduğu Hedef Pazarlar Stratejisi ve Uzak Ülkeler Stratejisiyle, Kolombiya pazarının örtüştüğünü dile getiren Türkiye’nin Kolombiya Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkmasını hedeflediklerini aktardı. Türkiye – Kolombiya arasında ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkması için Serbest Ticaret Anlaşması sürecinin hızlandırılması gerektiğine işaret eden Büyükelçi Sun, “Türkiye’den farklı sektörlerde dünya standartlarında üretim ve ihracat yapan 25 firmamızın Kolombiya’ya gelmesi Türkiye ve Kolombiya arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma arzumuzun en önemli göstergesi. Hedeflerimize ulaşmamız için en kısa zamanda serbest ticaret anlaşması yapılması için Kolombiya tarafından bir adım beklediğimizi bu vesileyle paylaşmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Eskinazi; “Mevcudu korumak için ticaret heyetlerine ağırlık verdik”

Kolombiya Ticaret Heyeti Organizasyonu heyetine de başkanlık yapan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 25 Türk firmasının, Kolombiyalı 62 firmayla Bogota’da 220 ikili iş görüşmesi yaptığını, Türk ve Kolombiyalı iş insanları olarak, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak için ilk somut adımı attıklarını vurguladı. 2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş yıldönümü olması bakımından çok kıymetli bir zaman dilimi olduğunun altını çizen Eskinazi, “2023 yılı finansmana erişim zorluğu, düşük kur-düşük faiz politikası, yüksek enflasyon sorunları nedeniyle ihracatta rekabette zorlandığımız bir yıl olarakta tarihteki yerini alacak. 2023 yılı için hedefimizi “mevcudu korumak” olarak belirledik. Bütün bu olumsuzlarla boğuşurken, Türkiye’nin ihracatının yüzde 9’unu yapan 11 ilimizin Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşadık. Depremden büyük yaralar aldığımızı da göz önünde bulundurduğumuzda “mevcudu korumak” için daha agrasif bir pazarlama yapmak durumundayız. Bu çerçevede Kolombiya’da başarılı bir organizasyona imza attık. Kolombiyalı iş insanlarına ve yetkililerine Kahramanmaraş depremlerindeki destekleri nedeniyle de teşekkürlerimizi ilettik” diye konuştu.

Prieto; “İki ülke arasında ticareti canlandıracağız”

Kolombiya Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı Yetkilisi German Prieto, Türk ve Kolombiyalı iş insanlarının ikili iş görüşmelerinin iki ülke arasındaki ticaretin artmasına ivme kazandıracağını, Kolombiya’nın iki ülke arasındaki ticari bağları canlandıracak ve güçlendirecek birliktelikten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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Türk heyeti Kolombiya’da pazar araştırmalarına başladı

“Kolombiya Ticaret Heyeti”ni Ticaret Bakanlığı’nın Hedef Pazarlar Stratejisi ve Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında, Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda, Ege İhracatçı Birlikleri olarak organize ettikleri bilgisini paylaşan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “Kolombiya Ticaret Heyeti” kapsamında Türk heyetinin yaptığı faaliyetleri şu şekilde özetledi; “27 Mart Salı günü Kolombiya pazarı ile ilgili yapılan bilgilendirme seminerleri Türkiye’nin Bogota Ticaret Müşaviri Muhammet Hartavi, Kolombiya Sanayi Ticaret ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Soraya Caro ve Procolombia Kurumu’nun uzmanlarının katılımıyla yapıldı. Türk heyeti olarak bilgilendirme semineri sonrasında pazar araştırması için süpermarket ziyaretleri gerçekleştirdik.”

“Kolombiya Ticaret Heyeti”nde; Bogota ve Ekvador THY Müdürü Selim Ecirli ve Bogota Ticaret Odası Uluslararası İlişkiler ve İşbirliklerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maria Monica Conde Barragan’danın da yerini aldığını anlatan Sertbaş, “Türkiye’den giden 25 firma, 62 Kolombiyalı firmayla 220 ikili görüşmeye imza atarken, ikili görüşmelere Alkosto, Olimpica gibi büyük market zincirlerinin temsilcilerinin yanı sıra farklı sektörlerden birçok alıcı katılım sağladı. Türk heyeti olarak, Kolombiyalı İş insanları derneği Fenalco’yu da ziyaret ettik. Fenalco İkinci Başkanı Eduardo Visbal ile Türkiye ve Kolombiya arasında dış ticaretin bir dengeye gelmesi ve 5 milyar dolarlık ticaret hacmine kavuşma konusunda görüş birliğine vardık” diyerek sözlerini noktaladı.