0553 313 94 23

HDP'ye şok! Onlarca HDP üyesi AK Parti'ye geçti

HDP'nin teröre karşı net bir tavır sergilememesi parti içinde sağ duyulu kalmayı başaranların tepkisine neden oluyor. Parti içindeki son olay, bu tepkileri gözler önüne serecek cinsten. İzmir'de HDP'li 50 isim, törenle AK Parti'ye geçti.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:20
HDP'ye şok! Onlarca HDP üyesi AK Parti'ye geçti

İzmir'in Konak ilçesinde HDP üyesi oldukları belirtilen 50 kişi, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

AK Parti Konak İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, partiye katılımlar nedeniyle ilçe başkanlığında tören düzenlendi.

Törende HDP üyesi oldukları ve partilerinden istifa ettikleri vurgulanan 50 kişiye AK Parti rozeti takıldı.

''TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Törende konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, ülkenin birlik ve beraberliğine olan inançlarının sonsuza kadar devam edeceğini belirtti.

AK Parti'nin vatandaşlara dil, din, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin yaklaştığına işaret eden Çankırı, "HDP'den gerçekleri görerek AK Parti'ye geçen kardeşlerimize bizimle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum." dedi.

AK PartiKonak İlçe Başkanı Sait Başdaş da katılımlar nedeniyle mutluluk duyduğunu ifade etti.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:20
  1. Konak
  2. HDP
  3. AK Parti
  4. AK Parti Konak İlçe Başkanlığı
  5. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı
  6. AK PartiKonak İlçe Başkanı Sait Başdaş

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 31 dk önce
    UYANIK VE DİKKATLİ OLMAK LAZIM? NORMAL DE OLABİLİR? TALİMAT İLE DE AK PARTİYE KATILMA OLABİLİR.!!
  • mehmet turgutmehmet turgut1 sa önce
    HDP yi destekleyip AKP ye geçeceksin.Ve de AKP destek olacaksın yemezler.var bu işin için de bir iş.zamanla çıkar tabi.AKP ye düşen görev bunları kabul etmemektir.
  • Oguz KaanOguz Kaan1 sa önce
    Niyetleri belli. Bunu anlamak zormu bukadar. Akp yi icten kusatip ele gecirmek. Hep yaptiklari sey. Yada baslarina gelecegi bildikleri icin kiclarini kurtarmak.
  • dursundursun2 sa önce
    bundan hoşlanmadım tıynetleri değişmez ihanet kanlarında var bu akpartiye bir tuzak ve hile olarak düşünüyorum asla hayır gelmez
  • Sukru tolunaySukru tolunay1 sa önce
    Haaa simdimi akillarina gelmis bunlarin sag duyulu olduklari ...
  • kibarcikkibarcik1 sa önce
    sen tedbiri elden bırakmaiyi hoş güzeldehdp yi iceri soktuktan sonramı akılları başına geldidz k lerinde emniyet esastır diye bir söz vardır veselam
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İtirafçı binbaşı FETÖ davasından beraat etti
  1. İtirafçı binbaşı FETÖ davasından..
  2. Suriye'de hakimiyet alanlarındaki..
  3. Arefe günü duası nedir?
  4. Bilal Erdoğan: Birlik ruhunu dünyaya..
  5. Katil Esed'in İngiliz karısı kanser oldu
  6. ABD ile kritik görüşme başladı
  7. Hangi hayvanlardan kurban kesilir?..
  8. Sağlık bölümleri taban puanları 2018
  9. Meteoroloji'den Karadeniz'de yeni..
  10. Amerika'da 11 çocuğun kurtarıldığı..
  11. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
  12. Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 4..
  13. ABD'de şok! Polisler bölgeye akın etti
  14. Kayseri'de cinayetlerin benzerliği..
  15. Beşiktaş Lask Linz maçı ne zaman saat..
  16. 2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı..
  17. Lavabodaki kireç lekesi nası çıkar?
  18. Birleşmiş Milletler Gazze'de yakıt..
  19. Bakan Cahit Turhan'dan İstanbul Yeni..
  20. Aydın'da Hint keneviri operasyonunda 2..
2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
'Eyvah Türkler geliyor'
'Eyvah Türkler geliyor'
Livaneli’ye 5816 Yok mu?
Livaneli’ye 5816 Yok mu?