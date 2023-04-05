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Gündem HDP'ye bakanlık verecek misiniz? Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soruldu
Gündem

HDP'ye bakanlık verecek misiniz? Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soruldu

Yeniakit Publisher
2023-04-05 23:30:00 -

7'li masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na canlı yayında "HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" diye soruldu. Görüşmede böyle bir pazarlık yapılmadığını belirten Kılıçdaroğlu, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. "HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, iddiaları yalanladı.

"HDP'ye bakanlık diye bir şey yok"

Kılıçdaroğlu, "HDP'ye bakanlık verilmesi gibi bir şey yok. Bu konuları zaten konuşmadık. Birileri kalkıp kendisine göre bir şey söylüyor. Biz ittifak bir aradayız görüşüyoruz. Terörden hepimiz şikayetçiyiz. Mutabakat metnine zaten bunu yazdık. 'Millet İttifakı teröre destek veriyor' algısını yaratabilir miyim, yok efendim öyle şey. Biz bölgede de terörün olmamasını istiyoruz." dedi.

"Komşumuzda da terör olmayacak"

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye, İran, Irak, Suriye bir araya geleceğiz. Terörden arındıracağız. Komşumuzda da terör olmayacak; çünkü bize sıçrayabilir. Ortadoğu halkları da terörden şikayet ediyor. O bölgeden terörü temizlemek zorundayız. Türkiye bu bölgenin dominant ülkesi. Bütün Akdeniz'de en güçlü ülke haline getireceğiz. Samandağ'dan Mersin'e bütün Akdeniz'in en güçlü merkezi haline getireceğiz, üretim üssüne döndüreceğiz."

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Yorumlar

yersen

avrupa gibi teröristlere kucak açarak...

KARADAGLI

PKK LILARA SEFTALI GIBI BAKANLIK DAGITIYORDUN YALANCI KEMAL YASINDAN BASINDAN DA UTANMIYOR HADI ORADAN SENIN " "NAMUS SOZUNU " UNUTMADI KIMSE YALANCI 15 MAYIS SABAHI OSMANLI TOKADINA HAZIR OL YUZ IFADEN AKSENERDEN BETER OLACAK
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