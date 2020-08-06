HDP/PKK’ya verecek çocuğumuz yok!

Hasan Eğrigöz Ankara

339 gündür HDP önünde devam eden evlat nöbeti Kandil’i sarsarken, evlat hasretiyle yanıp tutuşan annelere ise “ses” oldu. Akit’e konuşan Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu, “Aylardır haykırıyorum, ‘Kızım Ceylan’ı HDP dağa kaçırdı’ diye. Dağdan kaçarak itirafçı olan teröristler de bunu doğrulacak ifadeler kullandılar. Ben kızımı HDP’den istiyorum. Almadan da gitmeyeceğim” dedi. Yıllardır oğlu Fatih’in yolunu gözleyen ve kavuşmak için HDP önünde nöbet tutan acılı anne Sevdet Demir de “Aylardır süren evlat nöbeti sayesinde 15 anne kaçırılan evladına kavuştu. Bizim artık PKK’ya verecek çocuğumuz yok” ifadelerini kullandı. Acılı anne Zümrüt Salim ise, “Bütün anneler, bütün babalar evlatlarını almak için burada. O yüzden evladı kaçırılan bütün anneler buraya gelmeli. Evlat nöbetinin PKK’ya verdiği korku ortada. Hep birlikte evlatlarımızı alalım” diye konuştu.