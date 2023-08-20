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Gündem HDP'nin "saldırı girişimi" çığırtkanlığının perde arkası ortaya çıktı!
Gündem

HDP'nin "saldırı girişimi" çığırtkanlığının perde arkası ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-08-20 18:51:00 -
HDP'nin "saldırı girişimi" çığırtkanlığının perde arkası ortaya çıktı!

Adana Valiliği, HDP/Yeşil Sol Parti Adana İl Başkanlığı binasının giriş kapısına ispirto şişesi ve defter bırakan şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Valiliğin açıklamasında olayın detayları yer aldı.

Adana Valiliği'nden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada zanlının bir kadın olduğu ve akıl sağlığının yerinde olmadığının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kişinin ilk sorgulamasında bahse konu materyalleri kendisinin bıraktığını doğruladığı, tutarsız cevaplar verdiği ve hareketlerinden akıl sağlığıyla ilgili dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikat çok yönlü devam etmektedir."

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