‘HDP’nin ön kapısı Meclis’e arka kapısı Kandil’e çıkıyor’

Hasan Eğrigöz Ankara

HDP’nin kapatılmasıyla ilgili tartışmalar gündemdeki yerini korurken, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 542 gündür kaçırılan evlatlarının yolunu gözleyen Diyarbakır anneleri de, Akit aracılığıyla terör yuvası HDP’nin derhal kapatılması çağrısında bulundu.

Çocuklarımıza kavuşmak kadar HDP’nin kapatılmasını da istiyoruz

Dağa kaçırılan oğlu Mustafa için evlat nöbetinin ilk gününden beri eylem yapan acılı anne Ayşegül Biçer, HDP’nin kapısına artık kilit vurulması gerektiğini belirterek, “Benim evladım HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasından kaçırıldı. Ben eylemdeyim diye ölüm tehditleri aldım. Benim evime pencereden ölüm tehditleri yazan zarflar attılar. Evime çarpı işareti koyup beni ve ailemi hedef gösterdiler. Bunları yapan kim? Bunu yapan PKK’nın şehir uzantısı HDP’lilerdir. Biz aylardır evlat hasretiyle tüm zor şartlara rağmen HDP önünde bekliyoruz. Çocuklarımıza kavuşmak istediğimiz kadar HDP’nin de kapatılmasını istiyoruz. Bu terör yuvası haline gelen teşkilatlara kilit vurulsun. Annelerin gözyaşı sebebi olan, çocuklarımızın katili, askerimizi, polisimizi şehit eden, beşikteki bebeklerin kanı ellerinde olan PKK’lılara açıkça destek olan HDP’liler meclisten atılsın! HDP kapatılırsa hepimiz çocuklarımıza kavuşmuş gibi seviniriz. HDP siyaset adı altında PKK’yı savunuyor. HDP’nin ön kapısı TBMM’ye, arka kapısı Kandil’e çıkıyor” şeklinde konuştu.

HDP kapanmazsa, Kandil’in yolu da kapanmaz

Oğlu Özkan için 542 gündür oturma eyleminde olan baba Süleyman Aydın da, “HDP kapanmadığı müddetçe Kandil’in yolu da kapanmayacaktır. HDP milletvekilleri zaten Kandil’in emrindedir. Kandil’den talimat almadan hiçbir şey yapamıyorlar. Bizi yıldırmak istediler biz yılmadık. Bize pusa kurdular, eylemi sonlandırmamız istediler. Bizimle uzlaşmak istediler ama biz tüm taleplerini reddettik. Sadece çocuklarımızı istedik. Burada onların gerçek yüzünü, kirli yüzünü bütün Türkiye’ye, hatta dünyaya haykıracağız. Artık HDP’nin iç yüzünü herkes görsün. HDP’ye destek veren insanlardan da çocuklarımızı isteyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Terörün sonu gözüktü

AK Parti Genel Başkan yardımcıları Leyla Şahin Usta ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ve Oya Eronat ile dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Ziyarette aileler, çocuklarının nasıl dağa kaçırıldığını anlattı, terör örgütü PKK ile HDP’ye tepkilerini dile getirdi.

Annelerin direnişi, gücü ve duaları sayesinde bundan sonra evlatların kaçırılmasına imkan verilmediğini kaydeden Usta, annelerle gurur ve onur duyduklarını, annelerin mücadelesinin sonuna kadar yanında olduklarını söyledi. Usta, evlat nöbetinin terör örgütünün de sonunu getireceğini belirtirken Yavuz ise, şunları şöyle söyledi: “Terörün sonu göründü. Hele bu anneler bu yürekleriyle burada durdukça eminim ki daha hızlanacak bu iş. Verilen mücadelede emek ortaya koyan herkesten Allah razı olsun. Anneleri saygıyla ve hürmetle selamlıyorum.”