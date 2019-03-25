HDP’nin milletvekili adayı, Saadet Partisi'nden aday oldu

31 Mart yerel seçimlerine 6 gün kaldı. Türkiye sandık başına giderek 5 yıl boyunca belediyeleri yönetecek başkanlarını seçecek. AK Parti ile MHP, Cumhur İttifakı kapsamında seçimlere girerken CHP ile İYİ Parti, 'Millet İttifakı' adını verdikleri, yarısı açık yarısı gizli bir ittifakla yerel seçimlere giriyor.

Kirli ittifakın gizli kısmında yer alan HDP ile Saadet Partisi'nin meclis üyeliklerinde PKK'nın siyasi uzantısı için ayırdığı ortaya çıktı.

Bakan Soylu, İttifakı deşifre etmişti

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "325 PKK ve HDP iltisaklıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden meclis üyesi adayı yaptılar. Bunlar kim? Yukarıdan aşağıya önümüzdeki hafta isimlerini tek tek açıklayacağız" demişti.

HDP'nin vekil adayı Saadet'ten aday

Saadet Partisi, Kocaeli Dilovası Belediyesi meclis üyeliğinde HDP'den milletvekili adayı olan Fatma Yıldırım'ı kontenjan adayı gösterdi. Kontenjan adayı olarak gösterilen isimlerin seçilmeleri halinde başkan yardımcısı olacağı iddia edildi.

İttifak birbirine karıştı

Daha önce de Gebze'de İYİ Parti'den belediye başkan adayı olan Burcu Çetinkaya, partisi CHP'nin adayı Recep Dursun'u destekleme kararı alınca Saadet Partisi'ne geçmişti. İYİ Parti logosuyla afişler hazırlatıp kamuoyuyla paylaşan Çetinkaya, bu kez de SP logolarıyla boy göstermeye başladı.

Kentteki kaos bununla da bitmedi. Dilovası'nda HDP'den başkan adaylığını duyuran Metin Dalgalı, sokak sokak dolaşarak kampanya yürüttü. Ancak HDP, SP ile ittifak yapınca geri çekildi. Dalgalı da SP listesinden belediye meclis üyesi oldu.

Karamollaoğlu yalanlamıştı

Güneş'in haberine göre, kirli ittifak ve aday listelerindeki skandallar tamamen ortaya çıkmadan önce vatandaşın tepkisine karşılık HDP ile kesinlikle ittifak yapmadıklarını belirten Karamollaoğlu, tüm bölgelerde kendi adaylarıyla seçime girdiklerini söylemişti.