HDP’nin kopyası gibi! Babacan’ın sözleri PKK’ya bayram ettirir

Türkiye'nin hem yurt içi hem de yurt dışında terör örgütlerine karşı operasyonları aralıksız devam ediyor. Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden tamamen temizlemek için ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni operasyon sinyali verdi. Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı gibi birçok harekat ile geniş alanlar terörden arındırılırken, son operasyon sinyali, hem yurt içi hem de yurt dışında bazı hazımsızların tepkisini çekti.

Bu tepkilerden birini de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gösterdi.

HDP'ye adeta bayram ettiren Babacan şunları söyledi:

"Çöken ekonomi, yok olan hukuk konuşulmasın istiyorlar. Ülkedeki sorunların üstünü sınır ötesi bir operasyonla örtmek mi istiyorsunuz? Benzin, mazot 11 lira değil 25 liraysa aradaki Erdoğan farkı. Hangi fiyat denetiminden bahsediyorsun? Piyasada senin gibi 5.5 kat fiyat artıran başka birisi var mı?"