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HDP’nin barajı aşmasına CHP’nin katkısı oldu

24 Haziran Başkanlık ve milletvekili seçimlerine ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Adayı Ahmet Sorgun, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya EronatAkit’e değerlendirmelerde bulundu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 12:16
HDP’nin barajı aşmasına CHP’nin katkısı oldu

24 Haziran Başkanlık ve milletvekili seçimlerine ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Adayı Ahmet Sorgun, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat Akit’e değerlendirmelerde bulundu.

CHP’DEN HDP’YE KATKI

Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, “24 Haziran seçimlerinde hiçbir zaman bir araya geleceği tahmin edilemeyen siyasi görüşlerin, kanaatlerin, partilerin bir araya gelmiş olduklarını gördük. HDP’nin barajı aşması için doğrudan CHP katkıları olmuştur” dedi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “Seçimlerin ilk turda bitmesi özelikle siyasi istikrarı da getirmiş oldu. Bu siyasi istikrar da güven ve ekonomik istikrara yol açacak” derken, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ise, “AK Parti’nin oyları Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yükselmiştir” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 12:16
  1. Konya
  2. Gaziantep
  3. Diyarbakır
  4. CHP
  5. Hdp
  6. 24 Haziran Başkanlık ve milletvekili seçimleri

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