HDP'nin 'ayaklanma' planı deşifre oldu: Eylemleri başlatın!

Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP, terör üssü Kandil'den gelen talimatları uygulamaya devam ediyor.

Kandil'deki terör örgütü elebaşlarının direktifleri doğrultusunda politika geliştiren HDP'nin sıradaki kirli planı halkı sokağa dökmek.

"Faturaları bahane edin"

HDP'nin Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve Merkezi Örgütlenme Komisyonu Eş Sözcüsü Mahfuz Güleryüz imzasıyla örgütlere gönderilen talimatta; sivil itaatsizlik eylemleri için çağrı yapıldı.

Yazıda ayrıca işçilerin zam talebi, sendikal eylemler, STK protestoları gibi eylemlerin de sahiplenilmesi için talimat verildi.

"Parti amblemi olmasın" talimatı

HDP tarafından örgütlere gönderilen talimat yazısında ayrıca "öz yönetim" vurgusu da yapıldı.

HDP örgütlerinin önümüzdeki günlerde artması beklenen gösterileri "yerelin özgünlüğü de dikkate alınarak" sahiplenmesi ve parti ambleminin olmadığı pankart, döviz vb. görsellerin kullanılması da istendi.

HDP tarafından gönderilen sokak talimatının tam metni şu şekilde:

"1 Ocak 2022 tarihi itibariyle elektriğe yüzde 127'ye varan zam yapılmıştır. Temel ihtiyaç maddelerine gün aşırı yapılan zamlar ve yılın ilk fahiş elektrik faturaları isyanlara sebep olmuştur. İktidar tepkileri soğutmak için yalanlara başvurarak elektrik zamlarına çözüm bulmuş algısı yaratmanın peşindedir. Oysa iktidarın bulduğunu iddia ettiği çözüm, elektrik faturalarında iyileşme oluşturmayacak, hayat pahalılığını engellemeyecektir. İktidar, elektirik faturalarına çözüm bulduğunu iddia ettiği gün, doğalgaz üretiminde kullanılan elektriğe bir kez daha zam yaparak, hayat pahalılığının artmasına sebep olmuştur.

Bizlerin de bu konuyu daha fazla gündemimize alıp yoğun planlamalar çıkarmamız gerekiyor. Nitekim Bazid'te (Doğubayazıt) halkın sokağa çıkarak tepkisini kitlesel bir şekilde dile getirmesi, kamuoyunda derin yankı uyandırmıştır. Önümüzdeki dönemde sıkça karşılaşacağımız bu halk eylemlerini, bulunduğumuz her yerde en güçlü katılımla sahiplenmeliyiz.

Bununla birlikte, tüm il ve ilçe örgütlerimiz de bu tür eylem ve etkinliklerde haklarımızın yanında yer almalı, kent dinamiklerinin, işçi örgütlerinin zamlara karşı ve hak/ücret artışı talepli yapacağı eylermlere destek sunmalıdır. Her yerel kendi özgün koşullarını göz önünde bulundurarak işçilerin, emekçilerin, esnafın, STK'ların, kısacası ezilen her kesimden yükselen tepkileri sahiplenmeli ve dayanışma göstermelidir. Milletvekillerimiz de yürüttükleri her çalışmada dahil oldukları her programda bu konuyu gündemine almalıdır.

Bu süreçte özellikle emek, ekonomi ve örgütlenme komisyonlarımız ile ortaklaşma sağlanmalıdır. Yoksulluk ve zamlara karşı yapılan eylemlerde yerelin özgünlüğü de dikkate alınarak, fiilen öncülük çalışması yapılabilir. Parti ambleminin olmadığı panktarlar, döviz vb. görsellerin kullanılmasına özen gösterilmelidir."