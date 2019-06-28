HDP'lilere haddini işte böyle bildirdi: Müslüman olduğunu iddia edenler Kur'an yaktılar!

Yasemin Karahan yeniakit.com.tr

HDP’lilerin her fırsatta belediyelere kayyım atanmasını “demokrasiye darbe” olarak sunmasına Meclis kürsüsünden cevap veren AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Meclis konuşmasını twitter adresinden de “Kayyımlar niye mi geldi? Şehrinin tarihine ve kutsalına sahip çıkamayan, Diyarbakırıma nasıl sahip çıkacak?” mesajıyla paylaştı.

Hristiyanlar kiliseyi yakmadı

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, terör örgütü PKK’nın Diyarbakır Sur’da yaptığı saldırılarılara HDP’lilerin tek kelime etmeden belediyelere kayyım atanmasını eleştirmelerine Meclis kürsüsünden tepki gösterdi. Eronat, HDP’lilere tokat niteliğindeki bir Almanya anısını şu sözlerle anlattı:

“Sizinle bir anımı paylaşmak istiyorum. Bundan 5 yıl önce Almanya’nın Köln kentine gitmiştim.Kaldığım otel de Dom kilisesine karşı bir oteldi. Bilirsiniz, Dom Kilisesi Vatikan’dan sonra en görkemli kiliselerden biridir. Kilisenin yanında minik minik evler vardı, merak ettim sordum: ‘Bu evler başka hiçbir yerde yok, neden sadece burada var?’ Dediler ki: ‘Bu evler İkinci Dünya Savaşı’ndan kalan tek Alman evleridir ve müze olarak kullanılıyor. ‘Neden sadece bu evler?’ diye sordum. Dediler ki: ‘Müttefikler Köln’ü yerle bir etmiş ama Dom Kilisesi zarar görmesin diye bu bölgeye bomba atmamışlar.’”

Müslüman olduğunu iddia edenler Kur’an-ı Kerim’i yaktı

PKK’lı teröristlerin Sur saldırısında tarihi eser niteliğindeki cami ve türbeleri yakıp yıktığını hatırlatan Ak Parti Milletvekili Oya Eronat, unutturulmak istenen PKK gerçeklerini Meclis’te oturan HDP’li milletvekillerinin yüzüne sözlerle haykırdı:

“Arkadaşlar Sur olayları sırasında 500 yıllık Kurşunlu Camii yakıldı, yıkıldı. Başka bir ülkenin Hristiyan vatandaşı, Hristiyan düşmanın kilisesine bomba atmazken, benim ülkemin, benim şehrimin vatandaşı, müslüman olduğunu iddia eden vatandaşlar, benim kutsalım olan Kurşunlu Camiyi yerle bir ettiler ve Kur’an-ı Kerim'i yaktılar, yıktılar.”