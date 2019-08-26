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HDP'li vekiller yine şaşırtmadı! Teröristlerle birlikte Amerika turu yaptılar

HDP'li Milletvekilleri Garo Paylan ve Ebru Günay'ın Arjantin'deki temasları esnasında terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularının da kendilerine eşlik ettiği ortaya çıktı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:12
HDP'li vekiller yine şaşırtmadı! Teröristlerle birlikte Amerika turu yaptılar

15 Ağustos’ta Arjantin Ulusal Senatosu’nda, Ulusal Senato İdari Sekreteri Mario Daniele’nin organizesiyle gerçekleştirilen ‘Türkiye’de Mevcut Siyasi Ve Sosyal Sahnede İnsan Hakları Ve Azınlıklar-Kadının Özgürleşme Sürecinde Önemi’ konulu konferansa, HDP milletvekilleri Garo Paylan ve Ebru Günay ile birlikte PKK’lı teröristler Melike Yaşar ve Mehmet Ali Doğan’ın da katıldığı ortaya çıktı. PKK’lı teröristler Yaşar ve Doğan’ın ziyaretleri esnasında HDP milletvekilleriyle samimi tavırları dikkat çekti.

İkisi de PKK'nın sözde sorumlusu

35 yaşındaki PKK’lı terörist Melike Yaşar, 2002 yılında terör örgütüne katıldığı, hali hazırda PKK’nın Latin Amerika’daki sözde sorumlularından olduğu, terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklama ve yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. 60 yaşındaki Mehmet Ali Doğan’nın ise geçmiş dönemde PKK’nın Fransa’daki sözde sorumluları arasında bulunduğu, Fransız polisi tarafından gözaltına alındığı ve hâlen PKK’nın Latin Amerika’daki sözde sorumlularından olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:12
  1. PKK’lı terörist Melike Yaşar
  2. Mehmet Ali Doğan
  3. HDP milletvekilleri Garo Paylan
  4. Ebru Günay

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