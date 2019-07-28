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HDP'li Sezai Temelli'den PKK'nın katlettiği şehit çocukların ailesine pişkin ziyaret!

"Sırtımızı PKK'ya, YPG'ye dayıyoruz" diyenlerin partisi HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve beraberindekiler, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşlerin ailesini ziyarete gitti!

28 Temmuz 2019 Pazar 23:59
HDP'li Sezai Temelli'den PKK'nın katlettiği şehit çocukların ailesine pişkin ziyaret!

İlçeye bağlı Çakmaklı köyünde yaşayan ailenin evine gelen Temelli ve beraberindekiler, aile ve köylüler tarafından karşılandı.

Hayatını kaybeden Ayaz ile Nupelda'nın annesi Cevriye ile babası Ekber Güloğlu'na başsağlığı dileyen Temelli, acılı aileyi teselli etmeye çalıştı.

Temelli, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin tarifi olmayan bir acı yaşadığını söyledi.

Mayınları yerleştiren terör örgütü PKK'ya tek kelime etmedi

Çocukların iyi bir geleceğe sahip olması gerektiğini vurgulayan Temelli, "İki, üç, dört ve beş yaşında çocuklarımızı kaybetmek istemiyoruz. Gerçekten acımız çok büyük. Okullarda öğretmenlerimize de önemli bir vazife düşüyor. Hem kreşlerde hem de okullarda çocuklarımıza muhakkak bu konuyu iyi anlatmaları gerekiyor. Tanımsız ve onlar için merak uyandıran tehlikeli cisimlerden uzak durmaları gerçekten çok önemli." dedi.

Terör örgütü PKK ile yakın ilişki içerisinde olduğunu saklamayan HDP'nin vekili Temelli'nin, ziyaret sırasında PKK'ya hiç bir tepki göstermemesi dikkat çekti. Daha önce de aynı olay ile ilgili olarak, Tunceli Belediye Başkanı'nın paylaştığı tweet de tepkilere neden olmuştu.

 

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 23:59
  1. Tunceli
  2. Terör örgütü PKK
  3. Ekber Güloğlu
  4. Nupelda
  5. Ayaz
  6. Çakmaklı köyü
  7. HDP

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