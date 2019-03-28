HDP'li Sezai Temelli'den akıllara zarar S-400 yorumu!

Kandil'in siyasi kanadı HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye'nin S-400 almasından ve nükleer santral kurulmasından rahatsız oldu. 'Ne gerek var S-400'e, Türkiye kimin tehdidi altında' diyen Temelli, nükleer santralin de nükleer silah üretmenin bir ön adımı olduğunu öne sürdü.

Yurt içinde ve yurt dışında başarılı operasyonlar gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde bulunan İHA, SİHA'lar ve teslimatı beklenen S-400'ler PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi huzursuz etti.

"Türkiye kimin tehdidi altında, S-400'e ne gerek var"

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan HDP'li Temelli, Türkiye'nin silahlanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Türkiye'nin herhangi bir hava tehditi altında olmadığını belirten Temelli, "Türkiye'de ısrarla savaş politikası, inanılmaz bir silahlanma harcaması var. Bakın S-400'ler. Türkiye'nin S-400'e nerede ihtiyacı var? Biz hangi ülkenin hava tehditi altındayız. Suriye'nin mi? Suriye perişan olmuş ne hava tehdidi. Kimin tehditi altındayız?" ifadelerini kullandı.

Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte nükleer santraller. Türkiye'nin nükleer santrale ihtiyacı yok. Ama nükleer silahlanma için bugünden nükleer santrali ülkeye dayatıyorlar.

Ya da işte İHA'lar, SİHA'lar... Yok piyade tüfeği... Sürekli bir silahlanmaya kaynak ayırma."

Kılıçdaroğlu da benzer açıklamaları yapmıştı

Bu sözlerle birlikte, Temelli ile Kılıçdaroğlu'nun söylem benzerliği dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu da, katıldığı bir televizyon programında, beka sorunu olmadığını belirterek "kim saldıracak bize, (PKK/YPG'yi kastederek) onlar mı bize saldıracak" demişti.