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HDP'li Sezai Temelli'den akıllara zarar S-400 yorumu!

PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye'nin Rusya'dan tedarik edeceği S-400'ler için akıllara durgunluk veren bir açıklama yaptı. Temelli, "Türkiye kimin tehdidi altında, S-400'e ne gerek var" dedi.

28 Mart 2019 Perşembe 22:03

Kandil'in siyasi kanadı HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye'nin S-400 almasından ve nükleer santral kurulmasından rahatsız oldu. 'Ne gerek var S-400'e, Türkiye kimin tehdidi altında' diyen Temelli, nükleer santralin de nükleer silah üretmenin bir ön adımı olduğunu öne sürdü.

Yurt içinde ve yurt dışında başarılı operasyonlar gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde bulunan İHA, SİHA'lar ve teslimatı beklenen S-400'ler PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi huzursuz etti.

"Türkiye kimin tehdidi altında, S-400'e ne gerek var"

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan HDP'li Temelli, Türkiye'nin silahlanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Türkiye'nin herhangi bir hava tehditi altında olmadığını belirten Temelli, "Türkiye'de ısrarla savaş politikası, inanılmaz bir silahlanma harcaması var. Bakın S-400'ler. Türkiye'nin S-400'e nerede ihtiyacı var? Biz hangi ülkenin hava tehditi altındayız. Suriye'nin mi? Suriye perişan olmuş ne hava tehdidi. Kimin tehditi altındayız?" ifadelerini kullandı.

Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte nükleer santraller. Türkiye'nin nükleer santrale ihtiyacı yok. Ama nükleer silahlanma için bugünden nükleer santrali ülkeye dayatıyorlar.

Ya da işte İHA'lar, SİHA'lar... Yok piyade tüfeği... Sürekli bir silahlanmaya kaynak ayırma."

Kılıçdaroğlu da benzer açıklamaları yapmıştı

Bu sözlerle birlikte, Temelli ile Kılıçdaroğlu'nun söylem benzerliği dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu da, katıldığı bir televizyon programında, beka sorunu olmadığını belirterek "kim saldıracak bize, (PKK/YPG'yi kastederek) onlar mı bize saldıracak" demişti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 22:03
  1. HDP
  2. Sezai Temelli

YORUM YAZ

  • Hacı MuradHacı Murad8 dk önce
    Önce Ruslara köpeklik yaptılar,emperyalist dedikleri ABD, bu itlerin önüne kemik atınca ABD köpeği oldular.Bunlar dinsiz, onursuz, katil alçaklardır. Yazık ki meclise almışlar bunları..
  • Eyup Eyup 12 dk önce
    Komşu ülkelerin hepsinde füzeler mevcut.Bize salladıklari zaman s 400 yerine ebenin herekesi ile tutarız. Arkadaş bu ülkede sözde Türk vatandaşı olupda Türk olmayan ne çok yahudi ermeni ve keşiş varmış.
  • KanunîKanunî20 dk önce
    Türkiye sizi yöneten leş kargalarının tehdidi altında.
  • Hasan dağHasan dağ27 dk önce
    Bu adamdan ne bekleyebilirsinizki vatan hainlhainleri bunlar kendi adamları geberiyurya tabiki istemezler
  • abdrhmnabdrhmn29 dk önce
    sezo türkiye sizin ortağınız terörist yahudistan pi.i yahudi abd tehdidi altındadır. sanki bilmiyormuş sezo .............
  • çççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççç38 dk önce
    ikiside ecnebi dönü melun adamlar şaşırmadım
  • ahmetahmet39 dk önce
    ONCE ABD MENFAATLERI DIYEN ABD NIN SESI ITTIFAKI...

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