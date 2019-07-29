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HDP’li Sezai Temelli, PKK’nın günahını çocuklara yükledi! 'Çocuklar patlayıcılara karşı eğitilmeli'

HDP Eşgenel Başkanı Sezai Temelli, Tunceli’de PKK’nın tuzakladığı patlayıcıyla hayatını kaybeden Nupelda ve Ayaz kardeşlerin ailesini ziyaretinde pişkinlik örneği sergiledi. Cinayetin faili PKK terör örgütü hakkında tek kelime etmeyen Temelli, “Tanımsız ve onlar için merak uyandıran tehlikeli cisimlerden uzak durmaları gerçekten çok önemli.” ifadeleriyle PKK’nın suçuna kılıf aradı. Temelli’nin bu sözlerine Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş “Vicdansızlar! Yazıklar olsun size! İşte bu zihniyet PKK'nın çocuk katliamlarının ortağı.” ifadeleriyle tepki gösterdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:14
HDP’li Sezai Temelli, PKK’nın günahını çocuklara yükledi! 'Çocuklar patlayıcılara karşı eğitilmeli'

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

HDP’li Sezai Temelli, Tunceli’de PKK’nın döşediği EYP patlaması sonucu hayatını kaybeden kardeşlerin ailelerini ziyaretinde, “Çocuklarımıza muhakkak bu konuyu iyi anlatmaları gerekiyor. Tanımsız ve onlar için merak uyandıran tehlikeli cisimlerden uzak durmaları gerçekten çok önemli.” ifadelerini kullandı. Temelli, PKK’ya karşı bir söylem kullanmamasının yanı sıra, PKK’nın suçunu, PKK patlayıcılarına dokunan çocukların üzerine atmaya çalıştı. Sosyal medyada paylaşım yapan Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İşte bu zihniyet, PKK'nın çocuk katliamlarının ortağı." ifadelerini kullandı.

Vicdanı geçtik utanmaları da kalmadı

Tunceli ziyaretinde Ovacık patlaması hakkında PKK’ya ilişkin tek bir söz söylemezken, çocukların patlayıcılara karşı iyi eğitilmediğini ifade eden HDP’li Sezai Temelli, çocukların ölümüne neden olan el yapımı patlayıcıyı yerleştiren PKK terör örgütünü aklamaya, patlayıcıyla oynayan çocukları da suçlu göstermeye çalıştı. Temelli, “Okullarda öğretmenlerimize de önemli bir vazife düşüyor. Hem kreşlerde hem de okullarda çocuklarımıza muhakkak bu konuyu iyi anlatmaları gerekiyor. Tanımsız ve onlar için merak uyandıran tehlikeli cisimlerden uzak durmaları gerçekten çok önemli.” ifadeleriyle terör örgütü PKK’nın günahını örterek, PKK patlayıcılarına karşı çocukların bilinçlenmesi gerektiğini söyledi. Konu hakkında paylaşım yapan Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Terör örgütü PKK mayın döşemiş 4 ve 8 yaşında iki çocuğu şehit etmiş. Ama HDP'li Sezai Temelli'ye göre tehlikeli cisme dokunduğu için çocuklar suçlu, O çocukların öğretmenleri suçlu! Vicdansızlar! Yazıklar olsun size! İşte bu zihniyet PKK'nın çocuk katliamlarının ortağı…” dedi.

Terör örgütü PKK’ya karşı alınan güvenlik önlemlerinden rahatsız oldu!

Devletin ihtiyaç duyulan alanlarda PKK’nın terörist faaliyetlerini durdurmak amacıyla aldığı güvenlik önlemlerinden rahatsız olan HDP’li Temelli, “Her yerde gözetleme kuleleri, karakollar, kontrol noktaları, her yerde bir kuşatma hali. Sanırsınız bir savaş platosu kurulmuş ve bir senaryo devreye sokulmaya çalışılıyor. Bu senaryoyu mutlaka ama mutlaka bozmalıyız. Hakikatle yüzleşerek, bugün de bütün değerlerimize sahip çıkarak bu savaş ve şiddet politikalarını mutlaka geriletmeliyiz.” ifadelerini kullanarak, PKK’nın bir hakikat olduğunu ve devletin PKK’ya karşı savaş ve şiddet politikaları uyguladığını iddia edip, bunların sonlandırılması gerektiğini savundu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:14
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  3. pkk
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