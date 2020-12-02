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Aktüel HDP'li Piroğlu: "Engellilik meselesi yeterli irade ve yaklaşımla çözülebilir"
Aktüel

HDP'li Piroğlu: "Engellilik meselesi yeterli irade ve yaklaşımla çözülebilir"

Yeniakit Publisher
2020-12-02 12:38:34 -
HDP'li Piroğlu: "Engellilik meselesi yeterli irade ve yaklaşımla çözülebilir"

TBMM (AA) - HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, "Engellilik meselesi, her toplumsal mesele gibi yeterli irade ve yaklaşımla çözülebilir." dedi.

Piroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yarının 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olduğunu hatırlattı.

Bu konuda haberler yapılacağını, kamu kurumlarında günün önemine dair açıklamalar gerçekleştirileceğini, öne çıkmış bazı isimlerle fotoğraflar çektirileceğini ifade eden Piroğlu, "Ancak onun gerisindeki koskoca bir karanlık, koskoca bir gerçeklik görmezden gelinmeye devam edilecek." diye konuştu.

Engellilerin toplumun en ezilen grubunu oluşturduğunu savunan Piroğlu, devletin de engellileri yok saydığını öne sürdü.

Piroğlu, engellilerin sorunlarının giderek büyüdüğünü vurgulayarak salgın koşullarında engellilerin ikinci bir izolasyonla yüz yüze kaldığını söyledi. Musa Piroğlu, rehabilitasyon kurslarının kapatılmasıyla buralara gidenlerin eğitimlerinin kesintiye uğradığını, öğretmenlerin de işsiz kaldığını ifade etti.

İktidarın kanunlar çıkardığını ancak uygulamanın olmadığını öne süren Piroğlu, engellilere yapılan sosyal yardımların da azaltıldığını, engelli maaşlarının kesildiğini savundu.

Sorunların çözümünün en basit yönteminin engellilerin istihdama katılması olduğunu belirten Piroğlu, "Engellilik meselesi, her toplumsal mesele gibi yeterli irade ve yaklaşımla çözülebilir." dedi.



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