  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel HDP'li Paylan: "Asgari ücret, vergiden muaf net 4 bin lira olmalı"
Aktüel

HDP'li Paylan: "Asgari ücret, vergiden muaf net 4 bin lira olmalı"

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:21:25 -
HDP'li Paylan: "Asgari ücret, vergiden muaf net 4 bin lira olmalı"

TBMM (AA) - HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, asgari ücretin, vergiden muaf net 4 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın toplumsal taleplere cevap vermediğini savundu. Emeklilikte yaşa takılanlar, ataması yapılmayan öğretmenler ve gençlerin KYK borçlarının silinmesi gibi çok sayıda konuda verdikleri önergelerin kabul edilmediğini ifade eden Paylan, "Halkın dertlerinden kopuk bir iktidarla karşı karşıyayız." dedi.

Asgari ücret tartışmalarının gelecek günlerde gündeme geleceğini, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanacağını anımsatan Paylan, asgari ücretin vergiden muaf net 4 bin lira olmasını istedi.

Türkiye ile Katar arasında imzalanan anlaşmalara da değinen Paylan, şöyle konuştu:

"Dün önemli bir gelişme oldu. Baktık sarayda iki cumhurbaşkanı oturmuş. Birisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğeri Katar'ın cumhurbaşkanı. Yanlarında bakanlar oturuyorlar. Ne yapıyorlar? Türkiye'nin bir varlığının satışını yapıyorlar. Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katarlılara satışının anlaşması imzalandı. Türkiye, pek çok varlığını sattı ve bu iktidar çarçur etti. Şimdi geldi evdeki gümüşlere ve yastık altındaki altınlara. Kasayı, Merkez Bankası kaynaklarını tükettiler, ülkenin pek çok varlığını satıp tükettiler şimdi evdeki gümüşleri satıyorlar. Borsa İstanbul değerli bir varlık ve kamunun elinde kalması gerekiyor. Katarlılar şu anda Borsa İstanbul'u da maalesef haraç mezat bir şekilde alıyorlar. Türkiye'nin özelleştirmelere değil, kamulaştırmalara ihtiyacı var."



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'
Dünya

Yunan basını yazdı! 'Türkiye, Türkçe konuşacak 10 bin kişilik ordu kuruyor'

Yunan medyası son dönemde Türkiye'nin Afrika'daki hamlelerini kaleme alıyor. Son olarak yapılan analizde, Türkiye'nin Somali ordusuna verdiğ..
Azerbaycan nota verince Fransa geri adım attı
Dünya

Azerbaycan nota verince Fransa geri adım attı

Fransa Senatosu'nun dün Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetimini tanıyan kararıyla ilgili Azerbaycan nota verince, Fransız Dışişleri Bakanl..
Bu sırrı öğrenenler şok oluyor! Camide taşlar döndüğü sürece...
Gündem

Bu sırrı öğrenenler şok oluyor! Camide taşlar döndüğü sürece...

Hatay'da bulunan Mahremiye Camii, deprem terazisi olma özelliğiyle büyük ilgi görüyor.
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay