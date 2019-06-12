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HDP’li isimden garip öneri! “Vatani hizmet kışlada değil…”

Meclis’te yeni askerlik sistemi görüşmeleri başlarken, PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, vicdani ret seçeneğinin gelmesi gerektiğini söyledi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:34
HDP’li isimden garip öneri! “Vatani hizmet kışlada değil…”

Yeni askerlik yasasına ilişkin görüşmeler Meclis'te başladı. Görüşmeler sırasında partilerden farklı sesler yükseliyor.

AK Parti ile MHP yasasın bir an önce geçmesini isterken HDP'den vicdani ret çıkışı geldi.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, vicdani ret seçeneğinin gelmesi gerektiğini söyledi.

Vicdani ret uygulaması

Vatana hizmetin kışlada yapılmasının zorunlu olmaması gerektiğini dile getiren Bülbül,"Zorunlu askerliğin bir kamu hizmeti olduğu mantığıyla sadece kamu hizmeti yapmanın askerlik değil, farklı hizmetlerle de olacağı, bunun da vatan hizmeti olacağı, bunun da Türkiye'de sorunların çözümüne katkı sunacağı düşüncesiyle zorunlu askerliğin artık bir şekilde çözüme kavuşturulması, zorunlu askerlik olmaması gerektiği kanısındayız. Zira Avrupa Konseyi üyesi ülkelerden Türkiye ve Azerbaycan dışında zorunlu askerlik ve vicdani ret uygulamasına dönük düzenlemeler söz konusudur. Örneğin, kimi ülkelerde vicdani ret için o kişilere kamu hizmetinde örneğin anaokullarında, örneğin çeşitli hizmet kuruluşlarında, örneğin sivil toplum hizmetinde, örneğin Kızılay’da, örneğin Kızılhaç’ta, örneğin yardım kuruluşlarında ve benzeri ortamlarda görev yapma, vatana hizmet etme, halka hizmet etme gibi olanaklar sunulmaktadır." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:34
  1. Yeni askerlik yasası
  2. HDP
  3. MHP
  4. AK Parti
  5. HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül
  6. vicdani ret

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