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Siyaset HDP'li Hüda Kaya'dan skandal sözler: Soysuzlar
Siyaset

HDP'li Hüda Kaya'dan skandal sözler: Soysuzlar

Oğlu, kırmızı bültenle aranan teröristlerle fotoğrafı çıktığı için gözaltına alınan HDP'li Hüda Kaya "Nice zulümlere boyun eğmemişiz soysuzlara mı eğileceğiz?" diyerek küstah ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 17:35:00 -
HDP'li Hüda Kaya'dan skandal sözler: Soysuzlar

HDP milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammet Mücahit Saatçioğlu'nun kırmızı kategoride aranan PKK'lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıktı.

Çanakkale TEM Şube Müdürlüğü, düzenlediği operasyonla Muhammed Cihad Cemre’yi gözaltına aldı.

HDP'li Hüda Kaya: Soysuzlara mı boyun eğeceğiz

Gözaltı olayının ardından HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Bir süredir Çanakkale Bayramiç’e yerleşip tarım ve toprakla kendine düzen kurmaya çalışan oğlum bu sabah Terörle Mücadele tarafından evinde gözaltına alındı" dedi.

 

Kaya, "Dosyada kısıtlılık olduğundan sebebini biz bilmiyoruz ama yandaş ve troller hızlıca harekete geçmişler çirkin saldırılarla ailemi hedef gösteriyorlar. Nice zulümlere boyun eğmemişiz soysuzlara mı eğileceğiz?" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Akif

Dışı melek içi şeytan münafık görmek isteyen bu kadına baksın

DEVLET

Uyumaz Uyurmuş gibi yapar.
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