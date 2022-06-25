HDP'li Hüda Kaya'dan skandal sözler: Soysuzlar
Oğlu, kırmızı bültenle aranan teröristlerle fotoğrafı çıktığı için gözaltına alınan HDP'li Hüda Kaya "Nice zulümlere boyun eğmemişiz soysuzlara mı eğileceğiz?" diyerek küstah ifadeler kullandı.
HDP milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammet Mücahit Saatçioğlu'nun kırmızı kategoride aranan PKK'lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıktı.
Çanakkale TEM Şube Müdürlüğü, düzenlediği operasyonla Muhammed Cihad Cemre’yi gözaltına aldı.
HDP'li Hüda Kaya: Soysuzlara mı boyun eğeceğiz
Gözaltı olayının ardından HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Bir süredir Çanakkale Bayramiç’e yerleşip tarım ve toprakla kendine düzen kurmaya çalışan oğlum bu sabah Terörle Mücadele tarafından evinde gözaltına alındı" dedi.
Kaya, "Dosyada kısıtlılık olduğundan sebebini biz bilmiyoruz ama yandaş ve troller hızlıca harekete geçmişler çirkin saldırılarla ailemi hedef gösteriyorlar. Nice zulümlere boyun eğmemişiz soysuzlara mı eğileceğiz?" ifadelerini kullandı.