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Aktüel HDP'li Gergerlioğlu: "Pandemiyi iyi yönetemediler"
Aktüel

HDP'li Gergerlioğlu: "Pandemiyi iyi yönetemediler"

Yeniakit Publisher
2020-10-30 11:36:51 -
HDP'li Gergerlioğlu: "Pandemiyi iyi yönetemediler"

TBMM (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Kovid-19 pandemisi dolayısıyla çok üzücü günler yaşıyoruz. Pandemiyi iyi yönetemediler. Gereken tedbirleri zamanında alamadılar. Vaka sayılarını gizlediler." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edilen enerji alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin son derece tehlikeli bir teklif olduğunu savunarak, "Bu teklif, iktidar ve şirketlerin beraber kafa kafaya verip kurguladıkları bir yasa teklifidir." ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu, kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmemesi için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Türkiye'de adı konulmamış bir devalüasyon yaşandığını savunan Gergerlioğlu, "Dolar daha dün denilecek günlerde 7 TL civarlarındayken şu anda 8,31 TL oldu. Bu ne demek? Halkın cebinden parasının alınması, çalınması, artık bundan sonra üretimin daha fazla maliyetli olması anlamına geliyor. Her şey daha da pahalanacak." diye konuştu.

Ekonominin durumunun son derece kötü olduğunu belirten Gergerlioğlu, "İktidar gayet rahat. 'Ekmek bulamıyoruz' diyen vatandaşa Sayın Cumhurbaşkanı, 'ekmek bulamıyorsan git keyif çayı iç' diyor. Son derece rahat, kendine güvenen bir şekilde söylüyor." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dolayısıyla çok üzücü günler yaşandığını vurgulayan Gergerlioğlu, "Pandemiyi iyi yönetemediler. Gereken tedbirleri zamanında alamadılar. Vaka sayılarını gizlediler. Vaka-hasta tanımında çok komik açıklamalar yaptılar. Testi müspet olup belirti göstermeyeni kale almadıklarını, açıklamadıklarını kendi ağızlarıyla ifade ettiler." görüşünü savundu.

Cezaevlerinde durumların çok kötü olduğuna dikkati çeken Gergerlioğlu, cezaevlerinden kendisine gelen mektupları okudu.




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