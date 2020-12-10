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Aktüel HDP'li Gergerlioğlu: "Odyometristlere çok az kadro verilmiş"
Aktüel

HDP'li Gergerlioğlu: "Odyometristlere çok az kadro verilmiş"

Yeniakit Publisher
2020-12-10 11:12:46 -
HDP'li Gergerlioğlu: "Odyometristlere çok az kadro verilmiş"

TBMM (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, odyometristlere çok az kadro verildiğini söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, Kovid-19 salgınına ilişkin verileri doğru açıklamaması nedeniyle can kayıplarının arttığını öne sürdü.

Adalet Bakanlığının da cezaevlerindeki Kovid-19 vaka sayılarını açıklamadığını iddia eden Gergerlioğlu, cezaevlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ileri sürdüğü hükümlüleri sıraladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze yargılama yerine SEGBİS kullanılmasını eleştiren Gergerlioğlu, bu şekilde etkili yargılama yapılamadığını söyledi.

HDP'li Gergerlioğlu, Kovid-19 vakalarını açıkladığı için hakkında fezleke düzenlendiğini savunarak, "İktidar gerçek vaka sayıları yerine sadece semptom gösteren hastaları açıklayarak halkın bilgi edinme hakkını gasp etti. Bu durum can kayıplarına yol açtı." dedi.

Bir doktor olarak sağlık hizmetlerinde işin ehline verilmesi gerektiğine inandığını vurgulayan Gergerlioğlu, "İşitme taramalarını odyometristler yapmalı. Uzmanı olmayan kişilere, ebelere, hemşirelere testlerin yaptırılması, insanları sağlığından ediyor. Odyometristlere çok az kadro verilmiş. 12 bin kişilik kadro dağılımında 13 kişilik kadro verilmiş." şeklinde konuştu.

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