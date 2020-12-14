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Aktüel HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'e 9 yıl hapis cezası
Aktüel

HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'e 9 yıl hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-14 13:12:35 -
HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'e 9 yıl hapis cezası

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, Nazlier katılmazken avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Nazlier'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Nazlier'in avukatları ise mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Nazlier'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

- PKK'lı teröristleri evinde sakladığı iddia edilmişti

Nazlier hakkında hazırlanan iddianamede, HDP'li eski belediye başkanının PKK'lı teröristleri evinde ağırladığı belirtilmişti.

İddianamede teslim olan PKK'lı terörist "Zerdeşt" kod isimli E.T'nin "Nazlıer'in evi bölgede bulunan örgüt üyelerinin buluşma evi olarak kullanılıyordu. Kendisi örgüte son derece gönülden bağlıdır. Teröristler bu milise çok değer verir. Kendisi bu bölgenin en azılı ve tehlikeli milisidir. Bu milis bana göre 10 teröristten daha etkilidir" ifadelerine yer verilmişti.

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında geçen yıl 21 Ekim'de gözaltına alınan eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier, 22 Ekim'de tutuklanmıştı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla hapis cezası istenen Nazlier, 14 Eylül'de görülen duruşmada tahliye edilmişti.

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