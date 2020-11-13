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Aktüel HDP'li Ersoy: "Depreme dayanıklı yapılar inşa edilebilir"
Aktüel

HDP'li Ersoy: "Depreme dayanıklı yapılar inşa edilebilir"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 14:00:25 -
HDP'li Ersoy: "Depreme dayanıklı yapılar inşa edilebilir"

TBMM (AA) - HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, "Teknik gereklilikler yerine getirilerek depreme dayanıklı yapılar inşa edilebilir. Bir yapının dayanıklılığı asla kadere bağlanamaz. Bilimseldir, tekniktir." dedi.

Ersoy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2021 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirterek, bütçede depreme öncelik verilmediğini söyledi.

Yapılaşmaya uygun olmayan arazilerin imara açılmasının İzmir depreminin merkez üssünü Bayraklı'ya taşıdığını belirten Ersoy, "Bayraklı yıkımının birinci nedeni budur. Yıkımı büyüten ikinci neden ise denetimsizlik ve çıkarılan imar aflarıdır." ifadesini kullandı.

Depremin bilimsel bir gerçeklik olduğuna işaret eden Ersoy, "Biz, yüzde 98'i aktif ve farklı deprem kuşakları üzerinde yer alan bir deprem ülkesiyiz. Teknik gereklilikler yerine getirilerek depreme dayanıklı yapılar inşa edilebilir. Bir yapının dayanıklılığı asla kadere bağlanamaz. Bilimseldir, tekniktir." diye konuştu.


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