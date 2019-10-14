HDP’li belediye meclis üyesi tutuklandı Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan HDP'li Silopi Belediye Meclis Üyesi Fehime Saruhan, 'terör örgütü propagandası' suçundan tutuklandı.

Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı gerekçesiyle HDP’li Silopi Belediye Meclis Üyesi Fehime Saruhan dün gözaltına alınmıştı. İlçe jandarma Komutanlığında ifadesi alınan Saruhan, ardından Silopi Adalet Sarayına sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fehime Saruhan, Şırnak Cezaevine gönderildi.

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