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Aktüel HDP’li başkan gözaltına alındı
Aktüel

HDP’li başkan gözaltına alındı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden aralarında Haliliye HDP ilçe eşbaşkanının da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 19:43:00 -
HDP’li başkan gözaltına alındı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden aralarında Haliliye HDP ilçe eşbaşkanı da olan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa Haliliye HDP ilçe eşbaşkanı Hatice Göktepe’nin de aralarında olduğu 8 kişinin evlerinde yapılan aramalarında çok sayıda yasaklı yayın, dijital materyaller, pompalı tüfek, tabanca ve 24 mermi ele geçirildi.

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