HDPKK polis müdahalesini yediremedi
Vatandaşı 1 Mayıs’ta sokağa dökmek için Taksim’deki Kazancı Yokuşu’nda 1 Mayıs deklarasyonu açıklaması yapan HDP’li teröristler polis müdahalesini kendilerine yediremedi.
yeniakit Ankara
Vatandaşı 1 Mayıs’ta sokağa dökmek için Taksim’deki Kazancı Yokuşu’nda 1 Mayıs deklarasyonu açıklaması yapan HDP’li teröristler polis müdahalesini kendilerine yediremedi.
Konuya ilişkin HDP sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “1 Mayıs çağrı açıklamasına yapılan saldırıyı ve HDK Eş Sözcüleri Esengül Demir, Cengiz Çiçek ve İstanbul İl Eşbaşkanımız Ferhat Encü’nün de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasını kınıyoruz. Bu saldırılarla emekçilerin 1 Mayıs alanlarına akmasını engelleyemeyeceksiniz!” ifadelerini kullandı.