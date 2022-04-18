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Siyaset HDPKK polis müdahalesini yediremedi
Siyaset

HDPKK polis müdahalesini yediremedi

Vatandaşı 1 Mayıs’ta sokağa dökmek için Taksim’deki Kazancı Yokuşu’nda 1 Mayıs deklarasyonu açıklaması yapan HDP’li teröristler polis müdahalesini kendilerine yediremedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 16:24:00 -
HDPKK polis müdahalesini yediremedi

 yeniakit  Ankara 

Vatandaşı 1 Mayıs’ta sokağa dökmek için Taksim’deki Kazancı Yokuşu’nda 1 Mayıs deklarasyonu açıklaması yapan HDP’li teröristler polis müdahalesini kendilerine yediremedi.

Konuya ilişkin HDP sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “1 Mayıs çağrı açıklamasına yapılan saldırıyı ve HDK Eş Sözcüleri Esengül Demir, Cengiz Çiçek ve İstanbul İl Eşbaşkanımız Ferhat Encü’nün de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasını kınıyoruz. Bu saldırılarla emekçilerin 1 Mayıs alanlarına akmasını engelleyemeyeceksiniz!” ifadelerini kullandı.

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