HDP'den polise yumruğa skandal savunma: Refleks!

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan yürüyüşünde polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in hareketinin bir refleks olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde HDP, teröristbaşı Abdullah Öcalan için İstanbul Kadıköy'de bir yürüyüş düzenledi. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, kanunsuz yürüyüşe engel olan polise yumruk attı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Aydeniz'e tepki yağdı.

Soruşturma başlatılıp fezleke hazırlandı

Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli polis memuruna mukavemet suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma sonrası polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında fezleke hazırlandı.

Bugün TBMM'de basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, konuya değindi.

"Yumruk atmadı refleks olarak elini kaldırdı"

Beştaş, yumruğu 'refleks' olarak nitelendirdi. Beştaş, "Elimde bir istatistik var çok önemli aslında. 2021 istatistiklerine göre direnme suçlarına karşı 52 bin kişiye dava açılmış. Ne oluyor? DBP bileşenimizin Eş Genel Başkanı elini refleks olarak kaldırınca polise yumruk atmak oluyor. Ve tutanak işte bunları gösteriyor." diye konuştu.