HDP'den ittifak açıklaması: CHP içerisinde...

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, CHP'li Zeki Kılıçaslan'ın 'HDP ile ittifak yapmamız milli görevdir' açıklamalarına yanıt verdi.

Bilgen, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, önemli açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, "CHP'li Zeki Kılıçaslan, 'HDP ile ittifak yapmamız milli görevdir' dedi. Sizin için de CHP ile ittifak milli bir görev midir?" sorusunu yanıtlayan Bilgen, CHP içerisinde farklı eğilimler ve yaklaşımların olduğunu, en azından açıklamaların böyle bir tartışmanın olduğunu gösterdiğini söyledi.

"Bizim dışımızdaki partilere de oy verenler var"

Bilgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, CHP'nin kendi iç tercihlerine, tartışmalarına dair bir şey söyleyecek durumda değiliz ama HDP'nin ya da başka bir partinin dışlanması, yok sayılması, ayrımcılığa tabi tutulması doğrudan doğruya HDP seçmenine ve toplumun bir kesimine yönelik tutumdur. Elbette biz bir bütün olarak Kürtleri temsil etme iddiasında değiliz. Bize ciddi miktarda oy veren Kürt toplumunun bir gerçekliği var. Bizim dışımızdaki partilere de oy verenler var."