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HDP'den Fransa'nın skandal teklifine destek!

PAB 141'inci Genel Kurulu'nda Fransa'nın desteğiyle hazırlanan ve Türkiye'yi kınayan tasarıya, terör yanlısı HDP'li vekil destek verdi!..

17 Ekim 2019 Perşembe 09:28
HDP'den Fransa'nın skandal teklifine destek!

Belgrad'da gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141'inci Genel Kurulu'nda Fransa'nın desteğiyle hazırlanan Türkiye'yi kınayan tasarıya HDP'li vekil destek verdi. HDP'li vekile ilk tepki ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Türkiye'yi kınamaya yönelik önergesine HDP'li bir milletvekilinin destek verdiğini söyledi. PAB Genel Kurulu'nda Türkiye'yi kınayan acil gündem maddesinin geçmesini engellediklerini belirten Şentop, bu konuda Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak hareket ettiğini söyledi.

Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141'inci Genel Kurul temaslarının ardından yurda döndü.

Türkiye'nin diplomatik zaferi

Genel kurulu değerlendiren TBMM Başkanı Şentop, yoğun bir çalışmayla acil gündem maddesi yapılması için önerge hazırladıklarını ve dört acil gündem maddesinin gündeme alındığını söyledi. Kısa zamanda iyi bir lobi faaliyeti yürüttüklerini belirten Şentop, Fransa öncülüğünde İngiltere, Almanya, İsviçre ve Mısır'ın Türkiye'yi kınamaya yönelik önerisinin AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partili milletvekillerinin ortak çabasıyla engellendiğini ifade etti.

HDP'liler destek verdi

HDP’li vekiller Fransa’nın skandal önergesine destek verdi. HDP’li Hişyar Özsoy’un başını çektiği isimlerin tutumu nedeniyle 18 oyu bulunan Türk heyeti 2 fire verdi.

Acil durum önerilerinin oylandığı sırada HDP'li milletvekilinin Fransa'nın önergesini desteklediğini belirten TBMM Başkanı Şentop, şöyle konuştu:

Maalesef bir üzüntü sebebidir. HDP'li bir milletvekili arkadaşımız Fransa'nın önerisine destek verdi. Türkiye'nin önerisinin karşısında yer aldı. Bundan büyük bir üzüntü duyduğumu belirteyim. Türkiye içerisinde siyasi tartışmalar yapabiliriz. Türkiye'nin dışında bu ülkenin milletvekili, milleti temsil eden milletvekili bu ülkenin ortak menfaati için ve milletin ortak kararı için mücadele etmesi gerekir. Malumunuz Anayasaya göre bütün milletvekilleri kendisini seçenleri değil milletin tamamını temsil ederler. Bu anlayışla hareket etmeleri gerekir. Ben arkadaşımızı kınıyorum."

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 09:28
  1. Parlamentolar Arası Birlik
  2. PAB
  3. 141'inci Genel Kurulu
  4. HDP
  5. TBMM Başkanı Mustafa Şentop

YORUM YAZ

  • HAYDAR ALİHAYDAR ALİ26 dk önce
    İHRAÇ İSTİYORUZ, İŞHRAÇ İSTİYORUZ HAİNLERE...
  • hsnhsn33 dk önce
    bu türkiye düşmanları ne zaman meclisten kovulacak. meclis başkanlığı ve hükümet hala,kafanızı demokrasi yalanı kumuna,gömlekten vazgeçmeyecek misimiz
  • EKOLL EKOLL 48 dk önce
    Sayın Şentop HDP ne zaman bu milletin yanında yer almıştır ki şimdi alsın. HDPPKK'nın gravatlı versiyonudur. Siz yeni mi anladınız yoksa ironi mi yapıyorsunuz?
  • SizSiz57 dk önce
    Ihraç edilsin .gereğini yapin
  • konyalıkonyalı1 sa önce
    Kınasan ne olur kınamasan ne olur fıransa geçmişine baksın dünyanın yüz karaları karektersizler

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