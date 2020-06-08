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Gündem

HDP'den CHP ve İP'i zora sokacak açıklama

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Artık kimse kapalı kapılar ardında HDP ile ittifak görüşmeleri yapmayacak, yapamayacak. Halkımız bunu kabul etmiyor. Halkımız, şeffaf, açık bir ittifak istiyor. Bunun için kapımız bütün muhalefet partilerine açıktır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 17:07:00 -
HDP'den CHP ve İP'i zora sokacak açıklama

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan, kapalı kapılar ardında ittifak yaptıkları CHP ve İP'i zora sokacak bir açıklama geldi.

Buldan, "Artık kimse kapalı kapılar ardında HDP ile ittifak görüşmeleri yapmayacak, yapamayacak. Halkımız bunu kabul etmiyor. Halkımız, şeffaf, açık bir ittifak istiyor. Bunun için kapımız bütün muhalefet partilerine açıktır" diye konuştu.

Buldan, "İsteyen gelir, isteyen gelmez, bu kadar basittir." dedi.

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