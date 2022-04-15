HDP'den 6'lı muhalefet ittifakı'na çağrı

Macaristan'da yapılan genel seçimi, halihazırda hükümette yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu, Batı'nın desteklediği altılı muhalefete karşı kazanmıştı.

Mithat Sancar'dan mesaj

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, geçtiğimiz günlerde Macaristan'da yapılan seçimler üzerinden ittifak ortaklarına yüklendi.

Cumhur İttifakı'nın adayının Başkan Erdoğan olacağını ve karşısına güçlü bir adayla çıkılmaması durumunda 'büyük yanılgıların' yaşanabileceğini ifade eden Sancar, "Macaristan örneği Türkiye'ye ne kadar benzer benzemez ayrıntılara girmeyeyim. Orada da partiler birleşti, demek ki halkın önüne inandırıcı seçenek sunamadılar, ikna edemediler." diye konuştu.

Şu anda partilerinin yüzde 11 oy oranı olduğunu belirten Sancar hedeflerinin yüzde 15 olduğunu belirtti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın daveti üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Merkezindeki çalışma yemeğinde buluşmuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın daveti üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Merkezindeki çalışma yemeğinde buluşmuştu.