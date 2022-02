HDP'den 6'lı ittifaka sitem! "Bizi peçete gibi kullanıyorlar"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 6 muhalefet partisinin buluşmasına tepki gösterirken, "Yeri geldiğinde seçim için kapımıza geliyorlar. Ama şimdi neyi görüyoruz; altılı bir ittifak kurmuşlar, aralarında biz yokuz" dedi.

HDP Darıca İlçe Kongresi’nde konuşan Gergerlioğlu, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin buluşmasına ve yürüttüğü ittifak çalışmalarına tepki gösterdi.

Gergerlioğlu, "Yeri geliyor seçim oluyor bizim kapımıza geliyorlar; 'Ey Halkların Demokratik Partisi işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de seçim var gel bize bir destek at.' 'Tamam' diyoruz 'biz demokrasi için, barış için, bu ülkenin selameti için, çözüm için tamam biz her şeye varız.' diyoruz. İnanın ki bizim seçmenimiz, partimiz kadar fedakar bir parti yok, biz elimizden gelen her gayreti her zaman gösteriyoruz biliyorsunuz ama şimdi neyi görüyoruz; altılı bir ittifak kurmuşlar aralarında biz yokuz!" dedi.

Gergerlioğlu şu ifadeleri kullandı:

Bu ülkede Hakların Demokratik Partisi, Türkiye'nin 3'üncü büyük partisi ya! Sen kim oluyorsun da siyasetin dışına bizi itmeye çalışıyorsun! En keskin muhalefeti yapan partiyiz biz burada! Türkiye'nin en önemli partisindeki, en önemli konusundaki, en önemli sözleri söyleyen partiyiz, insanlarız biz! Sen bizi nasıl siyasetin dışına itmeye çalışıyorsun? Altılı ittifak kurup 6 milyon yürekli cesur, korkusuz oyu gözden ırak tutmaya çalışıyorlar! Hayır bunu yapamazlar! Biz bunu kabul etmiyoruz!

Vallahi o 6 milyon oy onların o altılı ittifaklarından bin kez daha kuvvetlidir, bin kez daha kalıcıdır, bin kez daha haklıdır bunu herkes çok iyi bilsin. Hiç kimse bizi hesaba katmadan siyaset yapmasın bunu çok net bir şekilde söyleyelim! Biz siyaset sahnesinde varız ve siyaset ancak ve ancak bu ülkenin en önemli insan hakları sorunlarına çözüm bularak ilerleyebilir.

En başta da Kürt meselesinde yapılan haksızlığa, evet kabul edin Kürtlere haksızlık yaptınız. Hak çiğnediniz, zulmettiniz, özür dilemelisiniz bütün bunlara rağmen 'Siyasette ben Kürt meselesini gündem eden partiyi görmek istemem.' diyor bu nasıl bir gaflettir? Bu nasıl bir delalettir? Kabul edilecek bir hal midir? O kadar kötü bir haldesiniz o kadar büyük hatalar yapıp ülkeyi bu duruma getirdiniz! Büyük acılar oluşturdunuz, çocuklar öldü, analar ağladı ve sonra yapmanız gerekeni yapmayıp bir de bizi siyaset dışına itmeye çalışıyorsunuz hayır kabul etmiyoruz.

Biz yolumuzu buluruz bizi görmezden gelenler de büyük bir yanlışlık yaptıklarını da anlarlar, görürler, bilirler çok net buradan tüm Türkiye'ye de bu mesajımızı iletmiş olalım. Hiç kimse bizi görmezlikten gelerek bir iş yapmaya kalkmasın.

Bu ülkede Halkların Demokratik Partisi 3. büyük partidir! Seçmeni yerinde sapasağlam durmaktadır. Tüm saldırılara Kobani Davaları’na, kapatma davaları saldırılarına, gözaltılara baskılara, tutuklamalara tüm bunlara rağmen dimdik ayakta durmakta ve bu gerçekliği herkese ispat etmektedir. Bu gaflet uykusundan uyanmalarını dilerim."