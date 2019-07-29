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HDP provokasyona başladı! Savcı Sayan meydan okudu

Doğu'da birçok belediyeyi kaybederek büyük darbe yiyen HDP'li provokatörler, hain hamlelere başladı. Ağrı'da çöp konteynerleri deviren provokatörler, etrafa çöp yağdırdı. Yaşanan olaya Ağır Belediye Başkanı Savcı Sayan çok sert tepki gösterdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:58
HDP provokasyona başladı! Savcı Sayan meydan okudu

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Doğu illerinde yakaladığı büyük çıkış, hizmet düşmanı HDP'lileri rahatsız etti. Ağrı'da HDP'nin provokatörleri AK Parti'li belediyenin hizmetlerini sabote etmek için harekete geçti. HDP'nin hizmet suikastini Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ifşa etti.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti özellikle Doğu illerinde büyük bir çıkış yakaladı. AK Parti, HDP'nin bir önceki seçimde kazandığı 3 ilde kazanmayı başardı. Buna göre Şırnak'ta AK Parti'nin adayı Mehmet Yarka, Ağrı'da Savcı Sayan ve Bitlis'te Nesrullah Tanğlay yerel seçimlerde kazanan isimler oldu. AK Parti'nin Doğu illerindeki bu çıkışı ve HDP'li hizmet düşmanlarını rahatsız etti ve provokatörlerini harekete geçirdi.

Hizmet suikastine başladılar

Doğu illerinde kaybettikleri belediyeler sebebiyle 31 Mart'ın kuyruk acısını yaşayan HDP'liler, AK Parti'nin hizmetlerini sabote etme peşine düştü. Ağrı'da HDP'li provokatörler, çöp kontenerleri çevresinde kasıtlı olarak görüntü kirliliği yarattı, kimi konteyner dışarısına çöp atarken kimileri de konteynerleri devirerek çöpleri etrafa saçtı.

"Siz onursuzları yenmeye kararlıyız"

HDP'lilerin bu provokasyonu Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı isyan ettirdi. Savcı Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın...Siz onursuzları yenmeye kararlıyız...Önünüzde diz çökmeyeceğiz..Ama sizi dize getireceğiz..." ifadelerini kullandı.

Emek sömürüsü yapanlardan emekçiye zulüm

Her fırsatta "emek" kavramı üzerinden sözde işçi haklarını koruduğunu iddia eden HDP'nin bu provokasyonunun pisliğini temizlemek yine emekçi belediye çalışanlarına düştü.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:58
  1. Şırnak
  2. Bitlis
  3. Savcı Sayan
  4. Ağrı Belediye Başkanı

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